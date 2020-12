Ist das Jahr 2020 für Apple wirklich schon gelaufen? Aktuelle Hinweise deuten aufs Gegenteil hin, denn der iPhone-Hersteller könnte womöglich schon nächste Woche noch eine letzte Überraschung aus dem Hut zaubern.

Normalerweise würde niemand mehr ernsthaft mit neuen Apple-Produkten in diesem Jahr rechnen, die Special-Events sind durch, neue Apple Watches, iPhones, iPads und Macs vorgestellt und im Verkauf. Dennoch berichtet die Webseite MacRumors von einem internen Memo Apples, welchen an die eigenen Service-Partner adressiert ist.

Neue Apple-Produkte am nächsten Dienstag?

Darin informiert der US-Hersteller über bevorstehende Änderungen im Zusammenhang mit AppleCare – neue Artikelnummern, Produktbeschreibungen und Preise, beziehungsweise Aktualisierungen werden da für nächste Woche Dienstag angekündigt. Um exakt zu sein für den 8. Dezember um 5:30 Uhr pazifischer Zeit, entspricht dann 14:30 Uhr unserer Zeit.

Hierbei handelt es erneut um den schon bekannten Zeitrahmen für „stille“ Produktankündigungen Apples, so präsentierte uns Apple am Nachmittag jeweils das aktualisierte MacBook Pro im Mai 2020, oder im Jahr davor das 16-Zoll-Modell im November und die AirPods im März. Nun also vielleicht auch noch etwas im Dezember?

Was uns erwarten könnte

Gerüchte dazu gab es schon Mitte November, der gut informierte Insider „L0vetodream“ wusste da schon von einer „Weihnachtsüberraschung“ von Apple, ohne aber ein konkretes Produkt zu nennen. In der Pipeline wären theoretisch noch die eigentlich aufs nächste Jahr verschobenen AirTags (Apples Schlüsselfinder) oder auch die AirPods Studio, Apples erster Studiokopfhörer. Wir von GIGA warfen dann noch die Auferstehung der „iPhone-Socken“ in den Ring, immerhin sprach der Insider von einem Produkt, welches speziell im Winter sinnvoll wäre. Insofern könnten uns nächsten Dienstag eben auch kleinere Zubehörüberraschungen erwarten.

Im schlimmsten Fall gibt's aber nichts dergleichen und der aktuelle Bericht bezieht sich nur auf Inventarbereinigungen und „bürokratische“ Aktualisierungen, nichts „sichtbares“ also. Dennoch: Wir sollten nächste Woche am Dienstagnachmittag mal lieber Ausschau halten, vielleicht hat uns der Nikolaus ja doch noch was mitgebracht.