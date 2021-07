Apple verschenkt doch jetzt tatsächlich AirPods, jedoch kann sich über die Spendierlaune des iPhone-Herstellers nicht jeder potenzielle Käufer freuen. GIGA weiß, wer die gratis Apple-Kopfhörer erhält und wer nicht berücksichtigt wird und somit leer ausgeht.

Alljährlich versüßt der iPhone-Hersteller Studierenden mit seiner Back-to-School-Aktion den Schul- beziehungsweise Semesterstart mit besonderen Angeboten. Auch in diesem Jahr gibt's von Apple wieder was geschenkt. Sonderlich kreativ ist man aber nicht, kopiert man doch mehr oder weniger die Back-to-School-Aktion aus dem letzten Jahr. Auch 2021 gibt's nämlich beim Kauf eines qualifizierten Macs oder iPads die AirPods erneut als kostenlose Beigabe.

Apples Bildungs-Store: Kostenlose AirPods bei Kauf eines Macs oder iPads

Zunächst kündigte Apple die Back-to-School-Aktion für den Heimatmarkt in den USA an, hierzulande rechnen wir erfahrungsgemäß mit dem Angebot im Juli. Wichtig zu wissen: Um sich die kostenlosen AirPods sichern zu können, muss man für den Einkauf in Apples Bildungs-Store berechtigt sein. Ergo: Die Aktion gilt nur für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für sie kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter. Auf Apples Webseite kann man im Zweifelsfalle prüfen, ob man dazugehört und im Edu-Store vergünstigt einkaufen darf.

Qualifiziert für den Erhalt der kostenlosen AirPods sind Kundinnen und Kunden beim Kauf folgender Rechner beziehungsweise iPads:

iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro und MacBook Air

iPad Pro, iPad Air

Die günstigeren iPads (8. Generation und mini) sind explizit von der Aktion ausgeschlossen.

Als kostenlose Beigabe gibt's die einfachen AirPods mit kabelgebundem Ladecase. Gegen einen entsprechenden Aufpreis kann man sich aber auch die teuren Modelle, mit Ausnahme der AirPods Max, sichern. Für 40 US-Dollar mehr gibt's so die AirPods mit kabellosem Ladecase und für 90 US-Dollar Aufpreis die AirPods Pro.

Neu in 2021: Jetzt mit Rabatt auf AppleCare+

Im Gegensatz zu 2020 hat Apple aber noch eine weitere Rabatt-Aktion in petto. Wer noch den erweiterten Hardware-Schutz AppleCare+ mit hinzunimmt, der spart nämlich im Aktionszeitraum 20 Prozent für das Garantiepaket.

Wie schon angemerkt, startet die Aktion hierzulande erst im Juli. Studierende sollten mit dem Kauf qualifizierter Hardware also vielleicht lieber noch etwas warten. Alternativ kauft man Macs und iPads einfach schon jetzt mit generell höherem Education-Rabatt bei entsprechenden Händlern wie beispielsweise MacTrade. Leider glänzen die teils aber mit schlechterer Verfügbarkeit. Kurzum: Vorher immer Preise und Lieferzeiten vergleichen.