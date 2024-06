Das letzte Zelda für die Switch: Nintendo hat einen Kracher in der Hinterhand

Nintendo hat in einer Direct-Präsentationen neue Spiele für die Switch angekündigt. Es ist gut möglich, dass es sich um die letzten großen Hits der Konsole handeln wird. Zelda-Fans können sich allerdings noch auf eine große Überraschung freuen.

Nintendo kündigt neues The Legend of Zelda an

Das neu angekündigte The Legend of Zelda verdient sich endlich seinen Namen. Link wurde von einem lila Abyss verschluckt und so liegt es an der Prinzessin von Hyrule ihr Land zu verteidigen. Nintendo geht aber noch einen Schritt weiter: Das letzte Zelda für die Switch spielt sich komplett anders als die Vorgänger.

Kurz nach dem Release von Tears of the Kingdom hatte Zelda-Chef Eiji Aonuma noch angekündigt, dass Zelda nur dann die Protagonistenrolle einnimmt, wenn auch das Gameplay zur neuen Heldin passt. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom macht jetzt klar, worüber das Nintendo-Urgestein gesprochen hat. Zelda nimmt nicht einfach selbst Masterschwert und Schild in die Hand, sondern verwendet Magie um das 2D-Hyrule zu erkunden, Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen.

Schaut euch hier den Trailer für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom an:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Erster Trailer

So unterscheiden sich Link und Zelda

Rein optisch erinnert Zelda: Echoes of Wisdom an das 2019 erschienene Remake zu Zelda: Link’s Awakening. Allerdings schaut sich das 2D-Zelda auch einige Elemente von Tears of the Kingdom ab. So liegt Nintendo erneut Wert darauf, dass viele verschiedene Wege zum Ziel führen.

Zelda kann zu diesem Zweck Echos von Gegenständen erschaffen. Damit ist es ihr beispielsweise möglich, eine Treppe zu bauen und an neue Orte zu gelangen. Auch im Kampf ist das Feature nützlich. Die Prinzessin kann Echos von besiegten Gegnern erlangen und diese dann im Kampf beschwören, damit sie an ihrer Seite kämpfen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024. Zur gleichen Zeit erscheint auch eine passende goldene Edition der Switch Lite.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wird mit ziemlicher Sicherheit das letzte Zelda auf der Switch sein. Nintendo hat angekündigt, dass die neue Konsole noch in diesem Geschäftsjahr, also spätestens am 31. März 2025, enthüllt werden wird.