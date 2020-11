Kennt ihr sie alle, die verrücktesten und interessantesten Fan-Theorien zum Pokémon-Universum? Wir zeigen euch einige Highlights, welche die spannendsten Fragen zu Pokémon beantworten wollen: Wer ist Ashs Vater? Welches Pokémon steckt unter dem Mimigma-Kostüm? Wie ist Ditto entstanden? Die Fans verraten es euch.

Pokémon (Anime): Handlung, Stream, Episodenguide & Infos zur Serie Facts

Falls ihr noch nie kopfüber in das Universum der Fan- und Meta-Theorien getaucht seid, so ist jetzt euer Moment gekommen: Jedes größere Franchise versteckt zuweilen verrückte, faszinierende und oftmals bestechend logische Fan-Theorien, welche die großen Fragen rund um die fiktionale Welt klären wollen. Und da Pokémon eines der größten Franchises der Welt ist, hat es auch besonders tiefreichende Meta-Theorien. Wir stellen euch die Highlights in diesem Artikel vor:

Bilderstrecke starten (11 Bilder) Das sind die besten Fan-Theorien zu Pokémon

Ob alle Pokémon-Teile tatsächlich jeweils andere Welten in einem Multiversum zeigen? Oder versuchen wir einfach nur Sinn in einem Detail zu finden, das ... keinen Sinn ergibt? Wie auch immer, manchmal werden Fan-Theorien von Regisseuren oder Entwicklern auch verarbeitet und ins Franchise integriert, womit sie dann offiziell werden. Schon verrückt (und toll), welche Macht Fans manchmal haben können.