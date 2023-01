Google hat bewiesen, dass die Pixel-Smartphones die Konkurrenz in vielen Bereichen ausstechen können. Sei es bei der Kamera oder anderen Funktionen, in denen maschinelles Lernen eine große Rolle spielt. Mit dem Pixel 7a kündigt sich ein bezahlbares Smartphone an, bei dem der größte Nachteil des Pixel 6a beseitigt wurde.

Google Pixel 7a mit 90-Hz-Display ausgestattet

Das Google Pixel 6a hat in meinem Test in so gut wie jedem Punkt gut bis sehr gut abgeschnitten. Nur das 60-Hz-Display hat einfach nicht gepasst, weil es die gute Leistung sichtbar ausgebremst hat. Google hat wohl auf die Community gehört und behebt das Problem beim Pixel 7a. Das bezahlbare Mittelklasse-Handy soll laut einem neuen Leak tatsächlich mit einem 90-Hz-Display ausgestattet sein. Damit würde die Darstellung deutlich flüssiger sein und auf dem Level eines Pixel 7 liegen, welches erheblich teurer ist.

Optisch wird sich das Pixel 7a demnach stark am Pixel 7 und Pixel 7 Pro orientieren. Die Ränder um das Display bleiben weiterhin sehr dick und es kommt ein flacher Bildschirm zum Einsatz. Google setzt auf ein OLED-Display mit FHD+-Auflösung und 90 Hz. Dazu gibt es den aktuellen Tensor-G2-Chip und eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Auf einen optischen Zoom müsst ihr verzichten, was in der Preisklasse aber normal ist. Der Fingerabdrucksensor ist im Display verbaut. Details zur Akkugröße gibt es noch nicht. Im Pixel 6a ist ein 4.306-mAh-Akku verbaut. Wir dürften uns also in dem Bereich bewegen.

Das sind die größten Unterschiede zwischen den günstigen Pixel-Handys:

Google wird für Samsung und Xiaomi zum Problem

Das Pixel 6a hat bewiesen, dass es ein hervorragendes Mittelklasse-Handy ist, welches sogar viel teurere Smartphones schlägt. Das 60-Hz-Display hält es hingegen etwas zurück. Wenn das Pixel 7a mit dem 90-Hz-Display kommt, dann wird es eine starke Alternative zum Samsung Galaxy A54 oder Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ werden, die in einer ähnlichen Liga spielen. Ihr müsstet zwar auf einige Features wie 120 Hz oder 120-Watt-Schnellladefunktion verzichten, hättet aber im Bereich der Kamera und Software erhebliche Vorteile. Das Pixel 7a wird ein echter Smartphone-Geheimtipp.