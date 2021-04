Erst erwischte es die PlayStation 5 und die Xbox Series X, nun scheint auch die Switch betroffen zu sein. Nintendo versicherte unlängst zwar noch, dass man sich auf die Konsolen-Krise vorbereitet hätte – ein Blick in die digitalen Regale zeigt jedoch, wie es wirklich aussieht.

Konsolen-Krise: Jetzt hat es auch die Nintendo Switch erwischt

Während die Xbox Series S aktuell noch frei im Handel verfügbar ist, sieht das bei der PlayStation 5 und der Xbox Series X ganz anders aus. Beide Next-Gen-Konsolen sind beinahe durchgehend ausverkauft. Der Hardware-Engpass macht nicht nur PC-Hardware-Herstellern zu schaffen, auch Sony und Microsoft haben daran zu knabbern.

Nintendo hingegen hat vorgesorgt und sich die entsprechenden Bauteile vorab gesichert, um die Produktion weiter am Laufen zu halten – das erwähnte der Präsident des Unternehmens zuletzt in einem offiziellen Interview.

Rund zwei Wochen später scheint sich die Situation jedoch stark verändert zu haben. Während die Switch Lite in allerlei Farben zwar bei vielen Händlern noch auf Lager ist, ist die klassische Nintendo Switch beinahe überall ausverkauft. MediaMarkt, Saturn, Amazon, Otto und Co. haben die Hybrid-Konsolen nicht mehr auf Lager. Otto lässt zwar weiterhin Bestellungen zu, gibt jedoch an, dass die Switch erst Mitte Juli wieder geliefert werden kann. Lediglich Sondereditionen wie die spezielle Version für Monster Hunter Rise sind aktuell noch auf Lager.

Nintendo Switch wird teurer: Nachfrage übersteigt das Konsolenangebot

Ein Blick auf Preisvergleichsportale wie idealo.de zeigt: Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch im Verkaufspreis der Konsole wider. Händler wie Conrad verlangen inzwischen 349 Euro für die Nintendo Switch, andere Anbieter wollen sogar noch mehr. Auch auf Verkäuferplattformen wie eBay lässt sich ein ähnlicher Trend verfolgen. Die Preise für die Konsole steigen erneut in ungeahnte Höhen – ein ähnliches Szenario spielte sich bereits letztes Jahr ab und führte zu kuriosen Situationen.

Ob die Preise für die Nintendo Switch in Zukunft noch weiter steigen und ob eventuell auch die Lagerbestände der Lite-Version bald zur Neige gehen könnten, bleibt abzuwarten. GIGA hält euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.