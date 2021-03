Hat Nintendo zum 25. Pokémon-Jubiläum noch ein Ass im Ärmel und belebt eine winzigen Konsolen-Klassiker wieder? In der Gerüchteküche brodelt es gerade so richtig! Ein Konsolen-Remake ist im Gespräch. GIGA hat alle Informationen für euch.

„Pokémon Mini“-Remake: Legt Nintendo die Winzkonsole neu auf?

Nur wenige Spieler werden sich noch an den kleinen Game Boy Micro erinnern, der 2005 als kompakte Alternative zum Game Boy Advance auf den Markt kam. Doch nur echte Nintendo-Fans wissen auch, dass es Anfang der 2000er noch eine weitere Winzkonsole im Angebot gab: das Pokémon Mini.

Der kleine Handheld passt ähnlich wie der Game Boy Micro in jede Hosentasche und bietet seinen Spielern austauschbare Spielmodule an. Die Auswahl an unterschiedlichen Spielen ist jedoch stark beschränkt. Gerade einmal 10 Games erschienen für die Mini-Konsole mit Schwarz-Weiß-Display – die Hälfte davon exklusiv in Japan. Ein echter Verkaufsschlager war das Pokémon Mini in Europa nicht.

Umso erstaunlicher ist es, dass auf der offiziellen UK-Homepage von Nintendo nun Einträge zu 5 der 10 Spiele für das Pokémon Mini aufgetaucht sind:

Pokémon Pinball Mini

Pokémon Tetris Mini

Pokémon Party Mini

Pokémon Zany Cards

Pokémon Puzzle Collection

Plant Nintendo also eine Art Neuauflage des winzigen Handheld-Klassikers? Der 25. Geburtstag der Pokémon-Marke wäre auf jeden Fall ein passender Anlass. Konkrete Informationen oder gar eine offizielle Aussage seitens Nintendo gibt es dazu noch nicht.

Doch kein Konsolen-Remake? Veröffentlicht Nintendo die Spiele digital?

Eine weitere Vermutung, die naheliegt: Nintendo wird zwar nicht den inzwischen fast 20 Jahre alten Handheld neu auflegen, arbeitet jedoch an der Portierung der Spiele für die aktuellen Konsolen – etwa für den 3DS oder die Nintendo Switch. Doch auch das ist bislang nicht bestätigt.

Kurios ist das Auftauchen der Nischenspiele allemal. Ob Nintendo wirklich ein Konsolen-Remake oder einen digitalen Re-Release der Spiele plant, bleibt abzuwarten. Denkt ihr, dass Nintendo den Konsolen-Winzling noch einmal wiederbelebt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren auf Facebook. GIGA hält euch auf dem Laufenden.