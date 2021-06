Mit HarmonyOS verfügt der chinesische Hersteller Huawei jetzt über einen echten Android-Konkurrenten. Um Nutzer von einem Wechsel zu überzeugen, gibt es nun einen Spiele-Klassiker auf der neuen Plattform. Angry Birds 2 steht mit allerlei digitalem Zubehör als kostenlose App in Huaweis AppGallery zur Verfügung. Auch für seine Smartwatches hat sich der Hersteller etwas überlegt.

Huawei: Angry Birds 2 kostenlos in der AppGallery

Rund sechs Jahre nach der ersten Veröffentlichung hat Huawei in Kooperation mit Rovio eine eigene Variante von Angry Birds 2 auf den Markt gebracht. Das ehemals äußerst populäre Spiel steht ab sofort in der hauseigenen AppGallery zur Verfügung und kann auf Geräten gespielt werden, die auf HarmonyOS als Betriebssystem setzen. Angry Birds 2 kann als Versuch gewertet werden, Nutzer von einem Wechsel von Android zu HarmonyOS zu überzeugen. Ob das gelingen kann, wird die Zeit zeigen.

Wer sich in naher Zukunft für das kostenfreie Angry Birds 2 für HarmonyOS entscheidet, der erhält noch ein paar Goodies beziehungsweise Rabatte. Beim ersten In-App-Kauf bekommen Nutzer im Rahmen einer Cashback-Aktion 50 Prozent ihrer Kosten erstattet. Bei weiteren Käufen gibt es einen Rabatt von immerhin 20 Prozent.

Wer es nicht mehr taufrisch in Erinnerung hat: Im Video seht ihr, wie Angry Birds 2 aussieht.

Huawei: Angry Birds 2 mit Themes und Watchfaces

Neben dem Spiel selbst gibt es in der AppGallery beziehungsweise bei Huawei Video noch einiges an Zubehör zu Angry Birds 2. Der Film zum Spiel ist über die kostenpflichtige Plattform Huawei Video erhältlich. Besitzer einer Huawei Watch 3 oder Watch Fit können sich zudem auf Watchfaces freuen, die im Stil von Angry Birds 2 gehalten sind. Einen genauen Termin für die Veröffentlichung hat der Hersteller hier allerdings noch nicht genannt. Auch Themes für Smartwatches von Huawei soll es geben, wie es in der Pressemitteilung heißt.