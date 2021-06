Es wäre so schön gewesen, doch Apple hat andere Pläne und hält das neue MacBook Pro 2021 noch immer zurück. Jetzt kommt heraus: Auf die heiße Jahreszeit dürfen wir nicht mehr hoffen – kein Sommermärchen für uns.

Vor wenigen Wochen waren sich Apple-Experten und Insider wie Jon Prosser und Mark Gurman noch sicher, der Sommer 2021 wird der Sommer des MacBook Pro 2021. Schon sah man die Vorstellung des neuen Profi-Notebooks auf der WWDC im Juni voraus, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Allerdings ist die Jahreszeit der langen Tage ja noch nicht vorbei und hat erst so richtig angefangen, entsprechend gibt's noch Hoffnung.

Die zerschlägt nun der eben genannte Mark Gurman von Bloomberg. Für die nächsten Wochen sieht er nämlich keine oder nur kleine Produktneuheiten von Apple. Stattdessen liegen alle seine Hoffnungen auf dem Herbst, der abseits neuer MacBook-Modelle natürlich noch weitere Neuheiten mit sich bringt. Er gibt zu Protokoll:

„Für Apple ist die ganze Aufmerksamkeit auf den Herbst gerichtet, daher werden die nächsten Wochen nur wenige Produktneuheiten bringen. Wir sind etwa drei Monate davon entfernt, dass die nächsten iPhone- und Apple-Watch-Modelle in den Verkauf gehen – zusammen mit den Veröffentlichungen von iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8, also bleiben Sie dran für viele Neuigkeiten nach der Sommerflaute. Und vergessen Sie nicht das iPad und den Mac: Apple hat ein neues Einsteiger-iPad für Studenten und überarbeitete MacBook Pros und iPad minis, die noch in diesem Jahr erscheinen werden.“