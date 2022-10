Google hat mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro bereits zwei spannende Smartphones auf den Markt gebracht. Jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen noch ein drittes Handy plant. Dabei könnte es sich um ein Mini-Modell handeln. Würde das Sinn ergeben, nachdem Apple sich aus dem Markt zurückgezogen hat?

Google Pixel 7 Mini oder Pixel 7a?

Google hat in diesem Jahr mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro schon zwei Handys veröffentlicht, könnte aber vielleicht noch einmal nachlegen. Im Quellcode der Smartphones wurden interessante Details entdeckt. Demnach taucht dort ein unbekanntes Pixel-Handy auf, welches ein Display mit Full-HD-Auflösung und 120 Hz unterstützt. Schnell wird die Vermutung aufgestellt, dass es sich vielleicht um ein Pixel 7 Mini handeln könnte:

Die Kombination aus Full-HD-Display und 120 Hz wäre tatsächlich neu und würde nicht zu einem Pixel 7a passen, welches wie schon das Pixel 6a (Test) vermutlich wieder mit 60 Hz arbeiten dürfte. Immerhin unterstützt das Pixel 7 weiterhin nur 90 Hz. Nur das Pixel 7 Pro kann 120 Hz ausschöpfen und erreicht so die flüssigste Darstellung. Ein Pixel 7 Mini mit 120 Hz wäre hingegen eine Überlegung wert, wobei Google da sehr vorsichtig sein muss. Apple ist mit dem iPhone 13 mini auf die Nase gefallen und hat es nicht noch einmal als iPhone 14 mini neu aufgelegt.

Google Pixel Ultra im Gespräch

Doch nicht nur ein mögliches Pixel 7 Mini ist aufgetaucht, Google soll angeblich auch an einem Pixel Ultra mit 1-Zoll-Kamerasensor arbeiten. Schon das Pixel 7 Pro ist das beste Kamera-Smartphone der Welt. Google könnte mit einem noch größeren Sensor eine noch viel bessere Bildqualität erreichen. Doch sowohl das Mini als auch Ultra sind bisher nur in der Gerüchteküche aufgetaucht. Ob sie wirklich so gebaut werden, wissen wir nicht. Nächstes Jahr soll es zumindest ein Pixel Fold geben. Damit würde Google sich noch viel breiter auf dem Smartphone-Markt aufstellen.

