WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für Communitys. Mitglieder können den Admins neue Gruppen vorschlagen, die dann mitsamt aller Nutzer Teil der Community werden. Nutzer sollen dabei aber stets die Kontrolle darüber behalten, ob sie beitreten möchten oder nicht.

WhatsApp: Gruppenvorschläge für Communitys

In der Betaversion von WhatsApp für Android ist eine neue Funktion für Communitys aufgetaucht, die gerade getestet wird. Darüber sollen Mitglieder die Möglichkeit erhalten, den Administratoren Gruppen vorzuschlagen, die thematisch zur Community passen. Sollten die Admins positiv entscheiden, wird die Gruppe Teil der Community. Nutzer entscheiden dabei aber selbst, ob sie der Community auch beitreten möchten. Automatisch geschieht das nicht.

Ziel der neuen Vorschlagfunktion ist es, andere Commu­nity-Mitglieder bei der Entdeckung neuer Gruppen zu unterstützen. Damit es hier nicht zu Spam kommt, werden die Admins als Entscheider zwischengeschaltet. Ob Communitys auch so eingestellt werden können, dass Gruppenvorschläge nicht möglich sind, steht noch nicht fest.

Da es sich bislang nur um einen Test handelt, sind noch nicht alle Details zu den Gruppenvorschlägen ans Licht gekommen. Immerhin wissen wir, dass Admins die Möglichkeit erhalten werden, nicht nur einzeln über Vorschläge zu entscheiden. Sie können auch alle Vorschläge in einem Rutsch annehmen oder eben ablehnen (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp: Wann kommen die Gruppenvorschläge?

Die Gruppenvorschläge sind bislang nur in der Betaversion der Android-Variante des Messengers aufgetaucht. Wer am Betaprogramm von WhatsApp teilnimmt, kann sie also schon vor allen anderen testen. Wann auch die finale Version von WhatsApp um die Gruppenvorschläge für Communitys erweitert wird, steht hingegen noch nicht fest.

