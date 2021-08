Nicht nur neue iPhones stehen auf Apples Agenda für den diesjährigen Herbst, auch ein neues Smartwatch-Modell steht schon in den Startlöchern. Wer allerdings hoffte als Bestandskunde von einem neuen Feature der Apple Watch 7 profitieren zu können, der sieht sich höchstwahrscheinlich getäuscht.

Apple Watch Facts

Bloomberg-Reporter und Apple-Insider Mark Gurman beglückt uns mit neuen Erkenntnissen zur kommenden Apple Watch Series 7. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass die neue Apple Watch über ein frisches Design verfügt – flachkantiger soll es werden, der aktuellen Designsprache von iPhone, iPad Pro und iMac nicht unähnlich. Doch jetzt wird's noch konkreter.

Apple Watch 7: Größere Displays und exklusive Zifferblätter

Laut Gurman wächst das Display leicht über sich hinaus, statt den aktuellen Baugrößen 40 und 44 Millimeter gibt's dann in Zukunft 41 und 45 Millimeter. Apple nutzt diesen Umstand und will auch neue, speziell darauf optimierte Zifferblätter anbieten. Die Rede ist unter anderem von einer überarbeiteten Variante des schon bekannten „Infograph Modular“-Zifferblattes (Quelle: Mark Gurman via MacRumors).

Anders als sonst, soll es diese neuen „Watchfaces“ wahrscheinlich aber auch nur für die Apple Watch 7 geben. Besitzerinnen und Besitzer älterer Smartwatches von Apple gehen leer aus und werden nicht bedacht. Das leicht größere Display der Apple Watch Series 7 wird so zur zwingenden Voraussetzung für die neuen Zifferblätter.

Mit watchOS 8 kann die Apple Watch in Zukunft auch „einhändig“ mit Gesten bedient werden – zu sehen im Video:

Apples Smartwatch wird über die Jahre größer

Für die Smartwatch von Apple wäre es die zweite „Vergrößerung“. Ursprünglich gab es die Apple Watch in den Größen 42 und 38 Millimeter. Das jeweilige Display bot jeweils Platz für 312 x 390 Pixel beziehungsweise 272 x 340 Pixel. Mit der Apple Watch Series 4 legte der Bildschirm erstmals zu. Zur Auswahl stehen seitdem Modelle in 40 und 44 Millimeter, die Displays wuchsen auf 324 x 394 Pixel beziehungsweise auf 368 x 448 Pixel. Nun steht abermals ein kleiner Wachstumsschub an.

Noch unklar ist, ob Apple die Apple Watch Series 7 zeitgleich mit dem neuen iPhone 13 zeigen wird oder aber im September gleich mehrere Events veranstaltet werden. Letztere „Taktik“ geisterte zuletzt in der Gerüchteküche umher. Fest steht jedoch: In wenigen Wochen herrscht Klarheit.