Für eine besonders hohe Ladegeschwindigkeit sind Google-Handys nicht gerade bekannt. Das wird wohl auch beim Pixel 8 so bleiben, wie ein Eintrag bei einer Zertifizierungsdatenbank zeigt. Auch ein neuer Qi-Standard wird demnach nicht unterstützt.

Google Facts

Pixel 8: Schnelleres Laden nicht in Sicht

Mit einem Nachfolger zum Pixel 7 (Pro) ist zwar erst später im Jahr zu rechnen, doch das Pixel 8 ist jetzt schon von der Wireless Power Consortium (WPC) zugelassen worden. In der Datenbank des WPC ist das Smartphone von Google gerade aufgetaucht. Neue Bilder sind so zwar nicht an die Öffentlichkeit geraten, doch immerhin wissen wir jetzt, wie es um die drahtlose Ladeleistung des Pixel 8 bestellt ist.

Dem Eintrag nach wird sich das Pixel 8 kabellos nach dem Qi-Standard mit maximal 12 Watt versorgen lassen (Quelle: WPC). Verbesserungen gegenüber dem Pixel 7 sind also nicht zu erwarten, das nach Qi ebenfalls nur 12 Watt erlaubt. Andere Hersteller, vor allem aus China, sind in diesem Bereich schon viel weiter.

Vielleicht noch etwas enttäuschender ist die Tatsache, dass das Pixel 8 nicht den kürzlich angekündigten Qi2-Standard unterstützen wird. Dieses Upgrade basiert auf der Grundlage von Apples MagSafe-Ökosystem, das Magnete verwendet, damit das Handy auch korrekt auf die Qi-Ladespulen ausgerichtet ist. Beim Pixel 8 ist hingegen mit dem Qi-Standard 1.2.4 zu rechnen.

Das halten wir vom Pixel 7 Pro:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Pixel 8: Vertrödelt Google gerade die Zukunft?

Die bisherigen Gerüchte rund um das Pixel 8 lassen eigentlich darauf schließen, dass Google wieder ein echtes Flaggschiff plant. Ein schnelleres drahtloses Laden würde da sicher gut passen. Vielleicht spekuliert Google aber auch darauf, dass sich mehr Kunden für einen Pixel Stand entscheiden werden. Mit dem Zubehör erhöht sich die drahtlose Ladegeschwindigkeit deutlich. Über den aktuellen Pixel Stand 2 lässt sich das Pixel 7 so mit bis zu 20 Watt versorgen.