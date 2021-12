Aus den Gerüchten zu Googles eigener Smartwatch mit dem Namen Pixel Watch ist fast schon Gewissheit geworden: Der bekannte Leaker Jon Prosser hat laut eigenen Angaben offizielle Bilder der Smartwatch veröffentlicht. Die bestätigen, was bisher noch als nicht gesichert gilt.

Google Facts

Originalartikel:

Googles Smartwatch: Erste Funktionen durchgesickert

Noch ist nicht viel bekannt zu Googles kolportierten Plänen einer eigenen Smartwatch im kommenden Jahr, doch Stück für Stück lichtet sich der Schleier. Insider-Informationen legen nahe, dass Google bei der oft schon als „Pixel Watch“ bezeichneten Smartwatch – gesichert ist der Name nicht – die gleiche Strategie verfolgt wie schon bei den Pixel-Smartphones: Den Kunden und der Konkurrenz zeigen, was möglich ist.

Bei der Galaxy Watch 4 kommt das von Google und Samsung gemeinsam entwickelte WearOS zwar bereits zum Einsatz. Hier kann man allerdings noch nicht vom Durchbruch des Systems sprechen, es fehlen etwa auch Monate nach Marktstart noch Funktionen. Wie ein Insider verrät, soll Googles eigene Smartwatch stattdessen zeigen, was alles möglich ist, wenn Hard- und Software perfekt ineinandergreifen (Quelle: Business Insider via The Verge).

Mit Details hält man sich noch bedeckt. Die wenigen Einblicke in Googles Pläne sehen nicht bahnbrechend aus: Es soll offenbar Herzfrequenzmessung und einen Schrittzähler geben – die absoluten Grundlagen also. Spannend könnte die Integration einer Fitbit-App auf der Google Smartwatch werden, die man wohl ebenfalls vorbereitet. Bis zum Start der Smartwatch, die unter dem Projektnamen „Rohan“ entwickelt werden soll, muss also noch einiges passieren.

Konkurrent zur Apple Watch: Google will Geld sehen

Laut The Verge wird Googles Smartwatch – ähnlich wie die aktuellen Pixel-Handys – kein Einsteigermodell werden. Man werde stattdessen beim Preis mit der Apple Watch konkurrieren. Ab 400 Euro aufwärts wäre dann wohl zu erwarten. Dazu muss Google dann auch Features liefern, die ihr Geld wert sind.

Vor dem Kauf einer Smartwatch solltet ihr einiges beachten:

Man könnte sich nicht nur an Apple orientieren, was die Preisspanne angeht. Auch die weitgehend verschränkte Integration in Googles eigene Dienste könnte für eine Pixel Watch zum großen Vorteil werden.