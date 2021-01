Samsung hat in den letzten Wochen sehr viele Android-Updates verteilt, sich dabei aber wieder einen Fehler erlaubt. So musste Android 11 für bestimmte Handys zurückgezogen werden, wird nun aber wieder verteilt. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S10 erhält wieder Android 11

Als Samsung vor einiger Zeit das Update auf Android 11 für das Galaxy S10 in ersten Ländern veröffentlicht hat, war die Freude groß. Kurz darauf musste das Update aber zurückgezogen werden, da es wohl zu Problemen kam. So etwas ist Samsung in der Vergangenheit schon oft passiert. Jetzt wird das Update für die Galaxy-S10-Smartphones aber wieder ausgerollt. Ihr könnt also wieder auf eurem S10 nach dem Update suchen. Welche Fehler Samsung genau behoben hat, ist nicht wirklich bekannt. Man hat die Probleme aber schnell erkannt und reagiert. So wünscht man sich das im Endeffekt auch.

Die Galaxy-S10-Smartphones werden mit dem Update auf Android 11 mit der One UI 3.0 ausgestattet. Diese führt viele Änderungen auf den Samsung-Handys ein, die die Bedienung in einigen Fällen ändern. Wir konnten Android 11 mit neuer One UI schon seit einigen Tagen auf dem Galaxy S21 nutzen und sind grundsätzlich begeistert. Es gibt hier und da aber einige Unstimmigkeiten bei den Benachrichtigungen, sodass Symbole teilweise doppelt angezeigt oder überlappt werden. Das kann Samsung mit zukünftigen Updates aber beseitigen. Was Google mit Android 11 noch eingeführt hat, erfahrt ihr im nachfolgenden Video:

Weitere Samsung-Handys erhalten bald Android 11

Mit der Zeit wird Samsung noch weitere Geräte mit einem Update auf Android 11 versorgen. Besonders in der Mittelklasse stehen noch einige Smartphones auf dem Zettel, die auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Hoffentlich dann ohne Fehler und bereits mit den Verbesserungen an den Benachrichtigungen, die uns negativ aufgefallen sind. Ansonsten läuft Android 11 bisher sauber und ohne große Probleme.