Samsungs Update-Welle rollt: Zwei weitere Handys erhalten Android 14

Samsung verteilt weiterhin fleißig das Update auf Android 14 mit One UI 6.0. Nun sind die beiden Smartphones Galaxy A52s und A33 an der Reihe. Auch in einigen europäischen Ländern ist die Aktualisierung bereits verfügbar.

Android 14 für Samsung Galaxy A52s und A33

Für Besitzer eines Samsung Galaxy A52s und Galaxy A33 gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Android 14 und One UI 6.0 sind ab sofort verfügbar. Das Update bringt nicht nur neue Funktionen und Design-Updates mit sich, sondern mit dem aktuellen November-Patch auch mehr Sicherheit.

Die neue Firmware-Version A528BXXU5FWK4 für das Modell Galaxy A52s wurde bereits in mehreren europäischen Ländern gesichtet, darunter auch in Deutschland. Sie hat eine Größe von etwa 2,3 GB (Quelle: SamMobile). Es ist das dritte große Update für das Handy. Es kam im September 2021 mit Android 11 auf den Markt.

Nicht nur das Galaxy A52s, sondern auch das Galaxy A33 erhält derzeit das Update auf Android 14 und One UI 6.0. Die ebenfalls 2,3 GB große Firmware A336BXXU7DWK6 enthält auch den Sicherheitspatch vom November 2023 (Quelle: SamMobile). Bis Ende des Monats dürfte das Update in den meisten Märkten angekommen sein.

One UI 6.0 bringt einige visuelle Änderungen mit sich, wie zum Beispiel einen neu gestalteten Quick-Toggle-Bereich. Eine neue systemweite Schriftart (One UI Sans) sowie Updates für zahlreiche Samsung-Apps mit neuen Funktionen und UI-Optimierungen sind ebenfalls Teil des Updates.

Samsung: Android-Update für zahlreiche Handys

Samsung hat in den vergangenen Tagen eine Reihe seiner Smartphones auf Android 14 aktualisiert. Dazu gehören die Premiummodelle der S-Serie, die Klapphandys Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 sowie günstigere Geräte wie das Galaxy A14 5G, A53, A54, A73 und M53. Auch die Tablets der Reihe Galaxy Tab S9 haben ein Update auf Android 14 erhalten.