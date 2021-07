Sony gibt weitere Studiokäufe bekannt, den einen ganz offiziell, den anderen eher aus Versehen. Es scheint, Sony versuche nach Microsofts milliardenschwerem Bethesda-Deal aufholen zu wollen, der Chef der PlayStation Studios verneint aber ein Wettrüsten mit der Konkurrenz.

Mit dem Kauf von Bethesda für 7,5 Milliarden Dollar hat sich Microsoft große Namen wie The Elder Scrolls, Fallout, Doom und auch das kommende Starfield für das eigene Spieleportfolio gesichert. Sony kündigte nun an, den schwedischen Entwickler Housemarque in die eigenen PlayStation Studios aufgenommen zu haben. Housemarque hat kürzlich mit Returnal einen echten Überraschungshit auf der PS5 gelandet.

Sony kauft Studios erfolgreicher PlayStation-Spiele

Mit Returnal traf Housemarque den Nerv bei vielen Fans des Rouguelike-Genres und mixte es mit Bullet-Hell-Elementen, einem spannenden Zeitschleife-Feature und einer mysteriösen Geschichte. In einem Blogpost gab der Chef der PlayStation Studios Hermen Hulst nun bekannt, dass Housemarque ein Teil der PlayStation-Familie wird. Das schwedische Studio hat mit der „Super Stardust“-Reihe (ausgenommen Teil 1), Resogun und Matterfall bereits diverse Spiele mit Sony als Publisher entwickelt.

Der Kauf von Housemarque ist nach Insomniac Games im Jahr 2019 die nächste Studioübernahme durch Sony. Für die Macher von Marvel's Spider Man und Ratchet & Clank zahlte der Konzern 229 Millionen Dollar.

Scheinbar hat Sony die Shopping-Tour noch nicht beendet, der offizielle japanische Twitter-Account postete aus Versehen ein Bild, mit dem die Remake-Experten Bluepoint Games bei Sony begrüßt werden sollten. Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht, doch Twitter-Nutzer @nibellion konnte das Bild retten:

Bluepoint Games machten sich in der Vergangenheit mit den Neuauflagen von Demon's Souls, Shadow of the Colossus oder auch der Nathan Drake Collection von Uncharted einen Namen. Die Übernahme durch Sony ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

„Kein Wettrüsten zum neuen Konsolenkrieg“

In einem Interview mit dem Magazin GQ sprachen Hermen Hulst und Housemarques Mitgründer Ilari Kuittinen über die Übernahme durch Sony. Die Frage, ob es sich um ein Wettrüsten mit Microsoft handle, verneinte Hermen Hulst. Er erklärte, dass Sony nicht einfach irgendwelche Studios kaufen würde, sondern dabei sehr gezielt vorgeht. Die Zusammenarbeit mit Housemarque bestünde schon lange und habe sich mit der Entwicklung des PS5-exklusiven Returnal noch verstärkt. Housemarque passe einfach zu Sony, der Kauf wäre ein natürlicher Schritt gewesen.

Die neuen Einkäufe sind also offiziell keine Kampfansage an Microsoft.