Bei dieser App spart man heute – aber auch nur noch heute – 7,99 Euro. Das nützliche Tool ist zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder völlig kostenlos – und dürfte für viele iPhone-Nutzer nützlich sein.

App Store Facts

Nur heute: iPhone-App ACDSee Pro kostenlos im App Store herunterladen

Am heutigen Freitag, 23. Oktober, lässt sich die Kamera- und Bildbearbeitungssoftware ACDSee Pro in Apples App Store kostenlos herunterladen. Normalerweise – also schon ab morgen – sind 7,99 Euro fällig. Die rund 90 MB große App benötigt mindestens iOS 11.0.

Hier gehts zum kostenlosen Download von ACDSee Pro (nur am 23. Oktober):

Apple iPhone: Alle Modelle bei Amazon ansehen

Die besten neuen Features des iPhone 12 (Pro):

ACDSee Pro: Diese Funktionen besitzt die Bildbearbeitungssoftware

ACDSee Pro ist Kamera-App und Bildbearbeitung in einem, eignet sich außerdem dazu, Collagen zu erstellen. Beim Aufnehmen von Bildern bietet die App unter anderem Einstellungen zu Belichtung, Fokus und Weißabgleich. Effekte lassen sich dabei auch in Echtzeit erproben. Bearbeiten lassen sich die Bilder im Anschluss, ohne das Original zu verlieren, zum Beispiel in Sachen Schatten, Belichtung, Kontrast, Weißabgleich, Sättigung, Lebendigkeit und Schärfe. Zuschneiden, Drehen, Spiegeln und Begradigen geht natürlich auch. Für das Erstellen von Collagen gibt es in ACDSee Pro mehr als 100 Layout-Vorlagen, heißt es in der App-Store-Beschreibung.

Die Kamera-Funktion der App bietet eine HDR-Funktion, bei der drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtungszeit kombiniert werden. In ähnlicher Weise funktioniert „Blitz-Fusion“. Dabei verwendet die App eine „Blitzbelichtungsreihe zur Kombination zweier Fotos“ – ein Bild ist dabei mit Blitz, eines ohne, um eine „natürliche Ausleuchtung“ zu erzeugen.

Im Februar 2017 war ACDSee Pro zuletzt kostenlos erhältlich. Seitdem hatte der Entwickler nicht mehr am Preis geschraubt. So dürfte es sich lohnen, die App an diesem Freitag einfach „mitzunehmen“. Bis zur nächsten Rabattaktion dürfte es nämlich wieder eine Weile dauern.

Hinweis: Checkt vor dem Download bitte den Preis im App Store, um sicherzustellen, dass ihr nicht zu spät dran seid.