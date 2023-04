Twice kommen 2023 nach Deutschland. Im September habt ihr in Berlin die Gelegenheit, die Südkoreanerinnen in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin live zu sehen. Der Ticketvorverkauf für das Twice-Konzert in Berlin startete am Donnerstag. Kurz nach dem Vorverkaufsstart wurde ein Zusatzkonzert angekündigt. Für den neuen Termin könnt ihr ab heute, Freitag, den 28. April zuschlagen.

Wie bei großen Konzerten mittlerweile üblich, wird es mehrere Pre-Sale-Phasen geben. Die erste Gelegenheit hatten Fans ab Donnerstag, den 27. April. Dann gab es die Karten sowohl im „Magenta Musik Prio“-Vorverkauf sowie bei Ticketmaster. Zum Start ist der Ansturm enorm und viele Fans müssen sich zunächst in der virtuellen Warteschlange gedulden, um ein Ticket für das Twice-Konzert in Deutschland zu ergattern. Der allgemeine Vorverkauf für alle startet am Freitag, den 28. April. Dann geht es bei Ticketmaster auch mit dem Vorverkauf für das Zusatzkonzert los. Los geht es an allen Tagen jeweils um 10 Uhr.

Twice in Berlin 2023: Tickets & Termin

Termine für die Berlin-Konzerte von Twice sind Mittwoch, der 13. September 2023 sowie Donnerstag, der 14. September 2023.

Der Magenta-Musik-Prio-Tickets-Vorverkauf steht für alle mit einem Telekom-Handy- oder Festnetz-Vertrag zur Verfügung. Bei Ticketmaster müssen keine Bedingungen erfüllt werden, ihr benötigt lediglich einen Account beim Ticketanbieter. Die Kontingente bei beiden Pre-Sales dürften begrenzt sein, sodass ihr auch noch am Freitag die Chance auf Twice-Karten haben könnte. Zu lange solltet ihr euch aber nicht Zeit lassen, da mit einem hohen Andrang zu rechnen ist. Erstellt euch sicherheitshalber frühzeitig ein Konto und loggt euch bereits vor dem Verkaufsstartzeitpunkt um 10:00 Uhr beim Ticketanbieter eurer Wahl ein.

Twice Tour 2023: Einziges Deutschland-Konzert in Berlin

Die K-Pop-Band Twice besteht aus den 9 Mitgliedern Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung und Tzuyu. Die Koreanerinnen kommen mit dem neuen Album „Ready To Be“ im Gepäck nach Deutschland. Das zweite Album ist erst im März erschienen. Im Januar erschien mit „Moonlight Sunrise“ ihre zweite Single in englischer Sprache. Die neuen Songs könnt ihr hier im Stream anhören:

Die Tour läuft unter dem Motto „5th World Tour – Ready To Be“. Der Auftritt in Berlin ist der einzige Deutschland-Termin für Twice 2023. Daneben gibt es diese Tourdaten:

Samstag, 2. September: Singapore Indoor Stadium, Singapur

Freitag, 8. September: The o2, London

Montag, 11. September: Accor Arena, Paris

Donnerstag, 14. September: Mercedes-Benz-Arena, Berlin

Samstag, 23. September: Impact Arena, Bangkok

Samstag, 30. September: Philippine Arena, Bulacan

