Apples Produktpalette ist groß: Vom iPhone über den Mac bis zu AirPods und Co. bietet der US-Konzern alles fürs moderne Technikleben an. Eine der wenigen Lücken will Apple nun auch noch schließen. Das Vorbild könnte Amazon sein.

Apple Facts

Der Erfolg von Apple ist legendär. Als erstes Unternehmen der Geschichte hat Apple die Börsenwert-Grenze von 1 Billion US-Dollar geknackt. Trotzdem wird nicht alles zu Gold, was der Kult-Hersteller anfasst. Im Smart-Home-Sektor hängt Apple noch Amazon und Google hinterher – zumindest bisher.

Apple soll an iPad-ähnlichen Smart-Display arbeiten

US-Medienberichten zufolge arbeitet Apple an einem iPad-ähnlichen Smart-Display, das zur Steuerung des Smart Home dient (Quelle: Bloomberg). Nutzer sollen damit unter anderem Lichter und Thermostate kontrollieren können, aber auch Videoanrufe über FaceTime sollen möglich sein. Über Magneten soll sich das Gerät befestigen lassen, heißt es. Denkbar wäre eine Wandhalterung, an die das Smart-Display sicher angebracht und bei Bedarf wieder abgenommen werden kann.

Das alles klingt wie der Echo Show 15 von Amazon. Das Smart-Display eignet sich ebenfalls zur Steuerung des Smart Home, ermöglicht Videoanrufe und lässt sich genauso an die Wand anbringen. Im Gegensatz zum möglichen Apple-Produkt muss der Echo Show 15 aber fest montiert werden, wenn er an einer Wand hängen soll.

In der Vergangenheit habe Apple bereits die Idee einer Dockingstation für das iPad diskutiert. Hier könnte man das Tablet einstecken und so zum Smart Display machen. An so einer Lösung arbeitet auch Google mit seinem kommenden Pixel Tablet.

Das kann der Echo Show 15 von Amazon:

Amazon zeigt das Echo Show 15

Neuer HomePod zeigt: Apple hat neues Interesse am Smart Home

Dass Apple den Smart-Home-Sektor wieder etwas ernster nimmt, zeigt auch die überraschende Vorstellung des HomePod der zweiten Generation. Damit rundet Apple seine Produktpalette rund um Smart Speaker wieder nach oben ab, nachdem der HomePod mini einige Jahre lang der einzige Echo-Konkurrent aus Cupertino war.

Ein Smart-Display aus dem Hause Apple wäre ein weiteres Puzzlestück. Wann das Gerät vorgestellt werden soll, ist aber noch nicht bekannt.