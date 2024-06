Windows 10: Microsoft setzt Nutzer noch weiter unter Druck

Dass auch jetzt noch die meisten Windows-Nutzer auf Windows 10 setzen, ist Microsoft ein Dorn im Auge. Entsprechend versucht das Unternehmen, die Nutzer mit allen Mitteln zum Upgrade zu bewegen. Jetzt ist man dazu übergegangen, Upgrade-Verweigerern die tickende Windows-Zeitbombe vor Augen zu halten.

Upgrade auf Windows 11: Neues Banner soll Nutzer zum Umstieg bewegen

Windows 11 schafft es auch nach über zweieinhalb Jahren nicht, seinem Vorgänger echte Konkurrenz zu machen. Zwar steigen inzwischen immer mehr Spieler aufs neue OS um, die Masse der PC-Nutzer setzt jedoch weiterhin lieber auf Windows 10.

Auch Microsoft ist das nicht entgangen, sodass sich der Konzern dazu entschlossen hat, einen weiteren Trumpf auszuspielen. Wer seinen Windows-10-Rechner in den letzten Wochen mit einem Windows-Update versehen hat, dürfte es vielleicht schon bemerkt haben: Microsoft hat ein neues Update-Banner eingebaut, dass entsprechenden Nutzern nach dem Hochfahren ihres PCs angezeigt wird.

Das hat zwar schon beinahe Tradition, inzwischen hat Microsoft jedoch den Text, der auf dem Banner angezeigt wird, etwas angepasst. So weist das Unternehmen jetzt darauf hin, dass Windows 10 nur noch bis zum 14. Oktober 2025 mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Wer also „up to date“ bleiben will, solle doch bitte auf Windows 11 wechseln:

Microsoft hält Windows-10-Nutzern jetzt vor Augen, dass ihr Betriebssystem bald zum alten Eisen gehört. (Bildquelle: WindowsLatest)

Lohnt sich der Umstieg auf Windows 11 überhaupt noch?

Seit geraumer Zeit machen Gerüchte die Runde, laut denen Microsoft selbst schon darüber nachdenkt, die Windows-11-Flinte ins Korn zu werfen und stattdessen zeitnah Windows 12 vorzustellen.

Inzwischen sind solche Meldungen jedoch abgeebbt, sodass wir davon ausgehen können, dass Microsoft doch weiter an Windows 11 festhält. Im Herbst steht das nächste große Update fürs Betriebssystem an, welches den Fokus vor allem auf KI-Features legt.

