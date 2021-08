Grund zur Freude für Microsoft: Die Xbox Series X|S konnte im Juni einen neuen Verkaufsrekord aufstellen und schnitt im Vergleich sogar noch besser als die PS5 ab.

Das nordamerikanische Marktforschungsinstitut The NPD Group hat die aktuellen Verkaufszahlen der Gaming-Industrie miteinander verglichen und dabei sowohl im Vergleich mit 2020 als auch im Vergleich zwischen PlayStation, Xbox und Nintendo spannende Ergebnisse veröffentlicht – auf gewisse Weise dürfen sich sogar alle drei Gaming-Giganten als Gewinner fühlen.

Verkaufszahlen: Xbox und Nintendo im Juni obenauf

Wie The NPD Group bekannt gegeben hat, konnte Nintendo im Juni mit der Switch die meisten Konsolenexemplare in den USA verkaufen – und ist damit in dieser Hinsicht in der ersten Hälfte von 2021 die erfolgreichste Konsole. Die Xbox Series X|S dagegen lag im letzten Monat in Bezug auf die Dollar Sales, also die Verkaufssumme in US-Dollar, ganz vorne. Tatsächlich war es laut NPD Group für Konsolenverkäufe der beste Xbox-Juni überhaupt und konnte damit den bisherigen Rekord von 2011 brechen.

Aber auch die PS5 muss sich in der Analyse nicht als Verlierer vorkommen: Sonys Next-Gen-Konsole trägt weiterhin den Titel der sich am schnellsten verkaufenden Konsole – eine Tatsache, die angesichts der Konsolenknappheit wohl vielen Gamern auch hierzulande bekannt vorkommen dürfte.

Rekorde, Rekorde: Gaming-Branche im Höhenflug

Insgesamt hat die Gaming-Industrie in den USA einen beachtlichen Monat hinter sich: Im Juni wurden 401 Millionen US-Dollar für neue Konsolen ausgegeben – im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von satten 112 Prozent. Insgesamt wurden im Juni für alle Plattformen 4,9 Milliarden US-Dollar für Hardware, Spiele und Zubehör ausgegeben. Die Gaming-Branche ist damit auf den besten Weg, ein überaus erfolgreiches Jahr abzuliefern – und der Release-starke Herbst steht ja erst noch bevor.

