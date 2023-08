Instagram: „Diese Story ist nicht verfügbar“ – was tun?

Will man eine Story bei Instagram öffnen, erscheint manchmal die Fehlermeldung „Diese Story ist nicht verfügbar“ und der entsprechende Beitrag wird nicht angezeigt. Warum erscheint diese Meldung und kann man etwas dagegen tun, um den Inhalt doch noch zu sehen?

Instagram Facts

Es kann verschiedene Ursachen haben, warum eine Story als „nicht verfügbar“ angezeigt wird. In den meisten Fällen hat man keine Chance mehr, den Beitrag doch noch zu öffnen.

Instagram: „Diese Story ist nicht verfügbar“ – kann man sie noch ansehen?

Erscheint die Fehlermeldung beim Versuch, eine Instagram-Story zu öffnen, kann das folgende Ursachen haben:

Der Nutzer hat den Story-Beitrag vorzeitig gelöscht . Aus Caching-Gründen wird der Inhalt bei euch aber noch angezeigt. Aktualisiert ihr die Übersicht der Storys oder öffnet ihr Instagram neu, sollte der Verweis auf den Beitrag normalerweise auch verschwinden.

. Aus Caching-Gründen wird der Inhalt bei euch aber noch angezeigt. Aktualisiert ihr die Übersicht der Storys oder öffnet ihr Instagram neu, sollte der Verweis auf den Beitrag normalerweise auch verschwinden. Es sind ü ber 24 Stunden vergangen und die Story wurde mittlerweile automatisch gelöscht.

und die Story wurde mittlerweile automatisch gelöscht. Es kann auch sein, dass ihr von dem Nutzer blockiert wurdet und Storys nicht mehr ansehen dürft.

Vielleicht habt ihr die Story versehentlich selbst deaktiviert. Scrollt in der Story-Übersicht nach ganz rechts und schaut nach, ob ihr den Beitrag hier mit einer grauen Markierung noch einmal seht. Dann könnt ihr ihn wieder einblenden und normal ansehen.

In seltenen Fällen ist eine schwache Internetverbindung dafür verantwortlich, dass die Meldung „Diese Story ist nicht verfügbar“ angezeigt wird. Überprüft, ob euer Smartphone noch mit dem Internet verbunden ist. Wechselt gegebenenfalls in den Flugmodus und stellt die Verbindung zum Datennetz erneut her. Probiert dann erneut, ob die Story nun angezeigt wird.

Story wird nicht angezeigt: Woran liegt es?

Manchmal gibt es auch Probleme bei Instagram, zum Beispiel, weil die Server down sind. Möglicherweise handelt es sich also nur um einen temporären Fehler und ihr könnt die Story etwas später abrufen. Um zu überprüfen, ob eine größere Störung bei dem Bilderdienst vorliegt, könnt ihr eine Seite wie allestörungen.de aufrufen. Stellt ihr hier zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Vielzahl von Meldungen anderer Nutzer fest, seid ihr mit euren Instagram-Problemen nicht alleine und könnt darauf hoffen, dass zu einem späteren Zeitpunkt wieder alles wie gewünscht funktioniert.

Generell solltet ihr sicherstellen, dass die Instagram-App in der neuesten Version auf eurem Smartphone läuft. Führt also gegebenenfalls ein Update durch und schaut dann erneut nach, ob die Story funktioniert. So installiert man ein Instagram-Update. Bei anhaltenden Problemen mit Instagram solltet ihr den Support der App kontaktieren.

