„Brainrot“: Was bedeutet das Meme-Wort bei TikTok & Co?

In letzter Zeit liest oder hört man den Begriff „Brainrot“ immer häufiger bei TikTok, Instagram und anderswo im Netz. Was der Begriff, der zum Meme über Memes wurde, genau bedeutet, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Digitale Balance: Mit smarter Handynutzung leichter leben – Die 30-Tage-Challenge - Digital Detox Heyne Verlag

Bedeutung und Übersetzung von „Brainrot“

Der Begriff „Brainrot“ setzt sich aus den englischen Wörtern „brain“ (dt. Gehirn) und „rot“ (dt. verrotten) zusammen. Wörtlich übersetzt bedeutet es also „Gehirnverrottung“ oder auch „Hirnfäule“. Auf TikTok und Co. wird der Begriff aber weniger als ernsthafte medizinische Diagnose oder ein psychischer Zustand, sondern als ironische Selbstbezeichnung oder als Kritik an bestimmte Inhalte oder User genutzt.

Anzeige

„Brainrot“ ist zum Slangwort auf den sozialen Netzwerken geworden, der abwegige oder unlogische Meinungen, Gedanken und Content beschreibt, die von Menschen geäußert oder produziert werden, die zu viel Zeit online oder in speziellen Internet-Communitys verbringen. „Brainrot“ bezieht sich meist auf Videos oder Tweets, die vollkommen realitätsfremd wirken. Das Verhalten der Personen ist dabei so stark von bestimmten Inhalten geprägt, dass Sprache und Denken für durchschnittliche Menschen kaum noch nachvollziehbar werden.

Zeichen und Verwendung von „Brainrot“

„Brainrot“ kann sich in verschiedenen Formen zeigen. Einerseits kann man es als Eigenbezeichnung nutzen, wenn man zu viel Zeit mit einer bestimmten Art von Content verbracht hat, sodass man über sich selbst eine Aussage wie „Ich habe totalen Brainrot wegen dieser neuen Serie, ich kann an nichts anderes mehr denken!“ treffen könnte.

Anzeige

Überwiegend wird es aber als Reaktion verwendet, wenn jemand sich zu tief in ein „Rabbit Hole“ verzogen hat, sodass die Nischenkultur und ihre Ausdrucksweise in der eigenen Sprache und Denkweise widerspiegeln. Dabei ist das Spektrum denkbar groß. So kann der Hinweis auf den „Brainrot“ mit einem Schmunzeln gemeint sein, wenn der Freund plötzlich aufgrund von zu viel Anime-Konsum einzelne japanische Begriffe in den Alltag einfließen lässt, oder bestimmte Videospiel-Begriffe auf das normale Leben ummünzt.

Schon ernster ist es gemeint, wenn die Person gefühlt wie ein Smombie nur noch in Memes und Internetslang spricht, sodass Außenstehende der Unterhaltung nicht mehr skibidi folgen können. Ernstgemeinte Kritik wird es aber wohl erst, falls sich jemand durch die sozialen Medien immer tiefer in haarsträubenden Verschwörungserzählungen verstrickt und sich plötzlich selbst als Flacherdler bezeichnet oder an Echsenmenschen glaubt.

Anzeige

Meister der Memes: Beweist euer Internet-Wissen im Quiz

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.