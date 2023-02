Der Chatbot ChatGPT mischt seit einigen Monaten die Online-Welt auf. Nun führen die Macher mit „ChatGPT Plus“ eine erweiterte, kostenpflichtige Version des KI-gestützten Tools ein. Wie kann man sich bei ChatGPT anmelden, was kostet das und was wird zahlenden Nutzern geboten?

Internet Facts

Trotz der Einführung einer kostenpflichtigen Version bleibt der Gratis-Zugang zu ChatGPT erhalten. Man muss also nicht zwingend ein Premium-Abonnement buchen, um mit der Künstlichen Intelligenz zu plaudern. Die Kosten für ChatGPT Plus liegen bei 20 US-Dollar monatlich (circa 18 Euro).

ChatGPT Plus: Anmeldung in Deutschland?

Nachdem es wochenlang bereits Gerüchte über eine kostenpflichtige Version von ChatGPT gab, wurde sie nun offiziell von OpenAI, dem Unternehmen hinter dem Chatbot, angekündigt. Trotz der Ankündigung ist eine Anmeldung für die Plus-Option aktuell aber noch nicht möglich. Der Anbieter verweist auf die eigenen sozialen Kanäle. Zudem kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen, um über den Start von Chat GPT Plus informiert zu werden.

Zunächst soll ChatGPT Plus in den USA starten. In der Anfangsphase werden Leute zur Abo-Option eingeladen, die sich bereits in der Warteliste eingetragen haben. Eine Ausweitung auf weitere Länder soll erst danach folgen. In Deutschland muss man also noch etwas warten, bis man sich bei ChatGPT Plus anmelden kann. Ein konkreter Zeitraum, wann das Premium-Tool in andere Länder ausgeweitet werden soll, wurde nicht bekannt gegeben.

ChatGPT Plus: Unterschiede & Kosten

Was bietet ChatGPT Plus für Vorteile?

Priorisierter Zugang auch bei hohem Andrang

Schnellere Antworten

Früherer Zugang zu neuen Features

Der Umfang der kostenlosen Version von ChatGPT wird durch die Einführung des Abos nicht beschnitten. Auch ohne zu bezahlen könnt ihr dem Chatbot also weiterhin eure Fragen stellen. Weitere Bezahloptionen sind laut OpenAI in Planung. So könnte es spezielle Abo-Modelle für Unternehmen geben oder günstigere Tarife mit einem kleineren Funktionsumfang. Genaue Angaben gibt es hierzu noch nicht.

