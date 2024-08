Streaming-Sensation: Waipu.tv und Paramount+ für 5 Euro im Monat

So ein Angebot ist selten: Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv bietet sein bestes Abo über 50 Prozent günstiger an. Statt 12,99 Euro zahlen Zuschauer jetzt nur noch 5 Euro im Monat. Zusätzlich gibt es 12 Monate Paramount+ kostenlos dazu.

Fernsehen ist teuer geworden: Neben dem Rundfunkbeitrag, den jeder verpflichtend zu zahlen hat, drehen Streaming-Services wie Netflix, Disney+ und Co. immer mehr an der Preisschraube. Wer dann noch Privatsender wie RTL oder ProSieben in HD sehen möchte, muss richtig tief in die Tasche greifen. Umso bemerkenswerter ist eine aktuelle Aktion von Waipu.tv.

Für nur 5 Euro im Monat (Angebot jetzt bei waipu.tv ansehen) bekommt ihr das beste Abo (Perfect Plus) und zusätzlich einen Gutschein für 12 Monate Paramount+.

Was bietet Waipu.tv Perfect Plus?

Insgesamt 280 TV-Sender (davon 265 in HD)

72 Pay-TV-Sender für Science-Fiction (Syfy), Krimis (13th Street), Comedy, Sport und vieles mehr.

für Science-Fiction (Syfy), Krimis (13th Street), Comedy, Sport und vieles mehr. Waiputhek mit 30.000 Filmen, Serien und Shows auf Abruf

Aufnahmespeicher für 100 Stunden

4 parallele Streams

Was bietet Paramount+?

Paramount+ bietet ein breites Angebot an Filmen und Serien. Dazu gehören hochkarätige Serien-Eigenproduktionen wie Tulsa King oder 1923 sowie Klassiker wie Dexter, Bull, Charmed oder NCIS.

Bei den Filmen gibt es ebenfalls eine Menge zu entdecken. Zum Beispiel die Mission-Impossible-Reihe mit Tom Cruise, inklusive des aktuellen Streifens Dead Reckoning, der Oscar-Hit No Country for Old Men, für Science-Fiction-Fans gibt es die Star-Trek-Filme, Comedy-Liebhaber kommen mit Der Diktator auf ihre Kosten und vieles mehr.

Wie lange gilt das Angebot?

Das Angebot gilt nur für Neukunden und nur solange der Vorrat (9.999 Buchungen) reicht, spätestens ist aber am 15. August 2024 Schluss. Ihr solltet bei Interesse also nicht zu lange warten.

Was müsst ihr sonst wissen?

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (12 Monate) erhöht sich der Preis für Waipu.tv Perfect von Plus auf 12,99 Euro im Monat. Immerhin ist das Abo dann aber monatlich kündbar.

Gleiches gilt für Paramount+: Nach dem ersten kostenlosen Jahr schlägt der Streaming-Service mit dem Standard-Monatspreis zu Buche, aktuell 7,99 Euro pro Monat. Auch hier könnt ihr monatlich kündigen.

Wenn ihr nach dem ersten Jahr nicht weiter schauen wollt, solltet ihr also nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen.

