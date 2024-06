The Boys Staffel 4: Neue Folgen ab heute im Stream

Ab heute gibt es die ersten 3 neuen Folgen von „The Boys“ Staffel 4. Wann und wo die weiteren Episoden zu sehen sind und welche neuen (Anti-)Helden zum Cast von Staffel 4 dazustoßen, lest ihr hier.

The Boys Staffel 4 ab sofort im Stream

Ab dem 13. Juni 2024 läuft die Fortsetzung von „The Boys“ bei Prime Video im Stream. Wie bei den vorherigen Staffeln sind direkt zum Release-Tag die ersten drei Folgen von Staffel 4 verfügbar, die weiteren fünf Folgen erscheinen dann einzeln immer donnerstags um 3:00 Uhr morgens im Wochenrhythmus.

Episodenliste – The Boys S4

Folge Titel Premiere 1 (25) Die Abteilung für schmutzige Tricks 13.6.2024 2 (26) Unter Patrioten 13.6.2024 3 (27) Vought On Ice 13.6.2024 4 (28) Wisdom of the Ages 20.6.2024 5 (29) Beware the Jabberwock, My Son 27.6.2024 6 (30) Dirty Business 4.7.2024 7 (31) The Insider 11.7.2024 8 (32) Assassination Run 18.7.2024

Neue Charaktere

Auch in Staffel 4 werden wieder einige neue Gesichter zum Cast dazustoßen. Zu den neuen „Supes“ gehören:

Sister Sage – Susan Heyward (Orange is the new Black; Powers)

– Susan Heyward (Orange is the new Black; Powers) Firecracker – Valorie Curry (The Following; Detroit: Become Human)

– Valorie Curry (The Following; Detroit: Become Human) Splinter – Rob Benedict (Supernatural; Felicity)

– Rob Benedict (Supernatural; Felicity) Laddio – Reid Miller (Joe Bell; Boo, Bitch)

– Reid Miller (Joe Bell; Boo, Bitch) Webweaver – Dan Mousseau (The Set Up; Sincerely, Yours, Truly - Für immer Dein)

Außerdem wird Derek Wilson (Preacher; Future Man) erneut die Rolle als Tek Knight aus der Spin-Off-Serie „Gen V“ in Staffel 4 der Hauptserie übernehmen. Rosemarie DeWitt (Rachels Hochzeit; La La Land) wird die Rolle der Daphne verkörpern, Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead; Watchmen: Die Wächter) als Joe Kessler und Elliot Knight (Die Farbe aus dem All; American Gothic) als Colin auftreten.

Noch mehr The Boys

Das Boys-Univserum wird immer größer. Neben der Hauptserie gibt es mit „Gen V“ (bei Amazon anschauen) und der Cartoon-Serie „Diabolical“ (bei Amazon anschauen) bereits 2 Spin-Offs. Die zweite Staffel von Gen V ist ebenfalls offiziell angekündigt worden. Dazu ist mit „The Boys: Mexico“ noch ein weiterer Ableger in der Mache, der die Welt der Superhelden-Parodie nochmals vergrößern wird.

