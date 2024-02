The Rising of the Shield Hero: Staffel 4 angekündigt, Simulcast & weitere Infos

Naofumi, Raphtalia, Filo und Co. werden in „The Rising of the Shield Hero“ Staffel 4 zurückkehren. Die offizielle Ankündigen und alle wichtigen Infos lest ihr hier.

Anime Facts

Anzeige

Ankündigung von Staffel 4 & Simulcast

Die Produktion der vierten Staffel wurde offiziell angekündigt. Ebenfalls wurde ein erstes Visual veröffentlicht, welches den Helden des Schildes zeigt, wie er auf Gaelion in einen Sturm fliegt.

Die Ankündigung des offiziellen X-Accounts von „The Rising of the Shield Hero“ übersetzt:

„Die Helden werden widerkehren – Staffel 4 bestätigt! Produktion für die 4. Staffel des TV-Anime ‚The Rising of the Shield Hero’ beschlossen🛡️ Ultra-Teaser-Visual veröffentlicht⚡️ Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten.“

Anzeige

Darüber hinaus hat der Anime-Streamingdienst Crunchyroll direkt bestätigt, dass auch Staffel 4 bei ihnen erneut im Simulcast zu sehen sein wird (Quelle: Crunchyroll).

Anzeige

Wann wird Staffel 4 erscheinen?

Ein offizielles Datum wurde bisher nicht angegeben, weswegen wir nur spekulieren können. Wenn wir davon ausgehen, dass auch die vierte Staffel erneut aus 12 bis 13 Folgen bestehen wird und sich an den anderthalbjährigen Abstand zwischen Staffel 2 und 3 hält, sollte „The Rising of the Shield Hero“ Staffel 4 Anfang 2025 veröffentlicht werden.

Da der Manga und die deutsche Übersetzung der ursprünglichen Light Novel von Yusagi Aneko noch hinter dem Anime zurückliegen, müsst ihr euch leider auch hier noch gedulden. Band 13 der Light Novel schließt an die Ereignisse der letzten Folgen von Staffel 3 an. Wenn ihr gut Englisch könnt, könnt ihr zumindest hier weiterlesen:

The Rising of the Shield Hero Volume 13 (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2024 14:38 Uhr

SPOILER: Worum wird es in Staffel 4 gehen?

Wer die dritte Staffel noch nicht komplett gesehen hat, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Die Auferstehung des des Phönix steht in weniger als 2 Monaten an, doch aktuell haben der Held des Schildes und seine Gefolgschaft ganz andere Probleme: Q'ten Lo. Die vierte Staffel wird sich vorerst mit dem politischen Konflikt zwischen Naofumi und dem isolierten Land im Osten der Welt beschäftigen. Nachdem Attentäter aus Q'ten Lo versucht haben Raphtalia auszuschalten, welche versehentlich den Thron für sich beansprucht hat, macht sich der Held mit Wyndia auf dem Rücken von Gaelion auf den Weg in das fremde Land. Wie wir in den letzten Szenen der dritten Staffel gesehen haben, scheint aber auch Myne bereits auf dem Weg zu sein, um neue Intrigen zu schmieden.

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.