Windows 10 lässt sich nicht aktivieren – Ursache & Lösung

Bei der Aktivierung von Windows 10 kann es zu den Fehlermeldungen 0xC004F061, 0xC004C008 und 0xc004c003 kommen. Das scheint auch für Windows Insider zu gelten. Wir zeigen hier alle Fehlermeldungen mit Lösungen. So aktiviert ihr Windows 10 auch dann wieder, wenn es schon mal aktiviert war.



Update: Microsoft hat ab dem Windows Build 14371 den Activation Troubleshooter integriert. Er hilft euch dabei, wenn Windows 10 vorher aktiviert war und es nun nicht mehr ist, etwa weil ihr Festplatte oder Motherboard gewechselt habt. In dem Fall kann das Tool Windows 10 reaktivieren. Vorher müsst ihr aber eure Windows-10-Aktivierung an euren Microsoft-Account binden. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Windows 10 lässt sich unter Umständen nicht aktivieren, selbst wenn es vorher schon aktiviert war. Hier sind die Fehler, die auftreten können, und die dazugehörigen Lösungen.

Ihr habt den PC auf Windows 10 aktualisiert, obwohl keine frühere Version oder nicht die richtige Edition von Windows installiert war. Wenn ihr die Festplatte formatiert oder ersetzt habt, könnt ihr keinen Product Key für das Upgrade auf Windows 10 eingeben.

Lösung:

Ihr habt eine Kopie von Windows unter Umständen auf mehreren PCs installiert. In dem Fall funktioniert die Aktivierung dann nicht, weil bereits ein anderes Windows 10 mit dem Product Key aktiviert wurde.

Lösung:

Bei dem Fehler Fehler 0xc004c003 hat euer Product-Key nicht funktioniert, um Windows 10 zu aktivieren. Prüft, ob dieser richtig geschrieben ist. Falls ja, könnt ihr Windows 10 telefonisch aktivieren.

Wenn die Aktivierung den Fehler 0xC004FC03 anzeigt, ist während der Aktivierung eurer Windows-Kopie ein Netzwerkproblem aufgetreten. Prüft also eure Netzwerk- beziehungsweise Internet-Verbindung, vielleicht wird diese auch durch eure installierte Firewall blockiert. Versucht es danach erneut.

Falls das nicht funktioniert, installiert ihr die vorige Windows-Version (7 oder 8) erneut und führt das Upgrade erneut aus. Ihr könnt euren Product-Key in Windows 10 auch erneut zur Prüfung eintippen oder gegebenenfalls ändern. Lest dazu auch die untere Überschrift, wie man Windows 10 mit altem Key aus Windows 7 oder 8 aktiviert.

Der Fehler 0xC004C4AE sagt aus, dass die Echtheitsprüfung von Windows 10 manipulierte Binärdateien des Betriebssystems erkannt hat. Geht sicher, dass ihr Windows 10 von Datenträgern aus offiziellen Quellen installiert habt und installiert Windows 10 erneut. Kauft gegebenenfalls eine gültige Windows-Lizenz, falls noch nicht geschehen.

Der Fehler 0xC004C020 zeigt folgendes an: Der Aktivierungsserver hat festgestellt, dass die Grenze für Mehrfachaktivierungsschlüssel (Multiple Activation Key, MAK) überschritten wurd. Wendet euch an den Microsoft-Support, wie unten beschrieben.

Der Aktivierungs-Fehler 0x80072F8F besagt, dass ein Sicherheitsfehler aufgetreten ist. Überprüft das Datum und die Uhrzeit eures Windows-10-PCs. Stellt sicher, dass das Internet richtig eingerichtet ist und funktioniert. Wendet euch ansonsten, wie unten beschrieben, an den Microsoft-Support.

Der Fehler steht für „Vom Softwarelizenzierungsdienst wurde ein Fehler bei der Lizenzauswertung gemeldet„. Hier kann installierte Software dafür sorgen, dass die Windows-10-Aktivierung nicht funktioniert. Setzt den PC zurück oder stellt ein Backup wieder her, bevor Systemdateien manipuliert wurden. Ansonsten könnt ihr versuchen, Windows erneut zu installieren.

Der Fehlercode 0x803f7001 taucht auf, wenn das vorige Betriebssystem nicht aktiviert war, als ihr das Update durchgeführt habt. Auch kann er vorkommen, wenn ihr den Key falsch eingebt. Prüft also euren Windows-Key und gebt ihn unter Einstellungen, Update und Sicherheit, Aktivierung erneut ein. Macht vorher am besten einen Neustart.

Hier findet ihr eine ausführliche Lösung: Fehler 0x803f7001 – Kein gültiger Product Key in Windows 10.

Der Fehler 0x80004005 ist ein unbekannter Fehler und kann alles mögliche sein. Unter Einstellungen, Update und Sicherheit, Aktivierung könnt ihr versuchen, Windows 10 manuell zu aktivieren. Fragt sonst den Microsoft-Support (siehe unten).

Der Fehler 0xc004f074 taucht vor allem in Firmen auf, wenn die (Volumen-)Aktivierung dort über einen KMS-Server läuft. Wir ihr den Fehler behebt, erfahrt ihr hier:

Früher ließ sich Windows 10 nicht mit alten Keys aus Windows 7 oder 8 aktivieren, das hat Microsoft ab dem Build 10565 geändert, siehe dazu: Windows 10 mit altem Key von Windows 7 und 8 aktivieren – So geht’s. Wenn die Aktivierung mit den alten Keys dennoch nicht funktioniert, kann das folgende Ursachen haben:

Wenn ihr etwa eure Festplatte oder euer Mainboard unter Windows 10 ausgetauscht habt, kann Windows 10 unter Umständen nicht mehr aktiviert werden. Wenn ihr Windows 10 als Retail oder OEM-Version gekauft habt, sollte es keine Probleme geben; ihr könnt es immer wieder aktivieren.

Wenn ihr ein kostenloses Upgrade von Windows 7 und 8 auf Windows 10 durchgeführt habt oder eine Lizenz online gekauft habt (also keinen Windows-10-Key habt), sieht die Sache anders aus: Ab Windows 10 Anniversary Update könnt ihr eure Windows-10-Aktivierung an euer Microsoft-Konto binden. Genau das solltet ihr VOR dem Hardware-Wechsel machen, damit sich das Betriebssystem später wieder aktiviert. Hier wird beschrieben wie das geht:

Falls ihr nach der Hardware-Änderung danach mit einem lokalen Konto in Windows 10 angemeldet seid, könnt ihr der Windows-10-Aktivierung so auf die Sprünge helfen:

Weitere Hinweise dazu gibt der Microsoft-Artikel Produktaktivierung und diese Microsoft-Webseite.

Wenn sich Windows 10 trotz allen Versuchen immer noch nicht aktivieren lässt, könnt ihr den Microsoft-Support anrufen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstags von 9 bis 17 Uhr:

Deutschland 01806 - 67 22 55*

Österreich 01 - 5 02 22 22 55

Schweiz 0848 - 80 22 55

* Kosten aus Festnetz: 20 Cent pro Anruf, Kosten aus Mobilfunknetz: maximal 60 Cent pro Anruf

Wenn ihr ein Upgrade von Windows 7 oder 8 auf Windows 10 durchgeführt habt, ermittelt das Setup eine sogenannte Machine-ID, welche von eurer verbauten Hardware abhängt. Die Machine-ID wird dann an Microsofts Aktivierungs-Server übertragen zusammen mit dem Product Key von Windows 10 – Beides bekommt ihr nicht zu Gesicht, Windows 10 ist aber aktiviert.

Wenn ihr also Windows 10 als Upgrade über Windows 7 oder 8 installiert habt, ist es aktiviert. Wenn ihr nun eine Neuinstallation durchführt, erstellt das Setup erneut eine Machine-ID, die es an die Aktivierungs-Server überträgt. Wird die Machine-ID dort erkannt, wird Windows 10 aktiviert. Dieser Vorgang soll unabhängig vom Microsoft-Konto sein. Das bedeutet:

Um in dem Fall Windows 10 wieder zu aktivieren, installiert zunächst eurer altes Betriebssystem, aktiviert es und installiert danach das Windows-10-Upgrade erneut.

Vor dem Release von Windows 10 konntet ihr euch beim Insider Program anmelden und Windows 10 kostenlos und legal ohne Key nutzen – allerdings die Insider Preview, welche eine Beta-Version darstellt. Das ging deshalb, weil die Windows 10 Insider Preview mit Pre-Release-Keys aktiviert war.

Jetzt funktioniert das nicht mehr: Wenn ihr euch beim Insider Program anmeldet und die sogenannten Insider Builds in Windows 10 bezieht, wird Windows nicht mehr automatisch aktiviert. Ihr braucht nun entweder ein aktiviertes Windows 7 oder 8 als Basis, mit dem ihr wie gewohnt ein Upgrade auf Windows 10 durchführt, oder ein bereits aktiviertes Windows 10 mit Build 10240.

Microsofts offizielle Meldung dazu:

„Windows 10 Insider Preview is intended to be installed on genuine Windows 10 devices – before upgrading to Windows 10 Insider Preview Builds or reinstalling Windows 10 please ensure your device is activated.“