Der Android WhatsApp to iPhone Transfer Download verschafft euch ein Tool, mit dem ihr Nachrichten des Messengers WhatsApp von einem Android-Gerät auf ein iPhone übertragen könnt.

Beispielsweise dann, wenn ihr von einem Android- auf ein iPhone-Gerät umsteigen möchtet, kann Bedarf daran bestehen, auch die Nachrichten des Messengers WhatsApp auf das neue Gerät zu übertragen. Da WhatsApp selbst hier nicht sonderlich viele Hilfestellungen bietet, greift ihr besser auf ein spezielles Tool zu diesem Zweck wie den Android WhatsApp to iPhone Transfer Download zurück.

Mit dem WhatsApp to iPhone Transfer Download Nachrichten übertragen und weitere Funktionen

Um mit dem WhatsApp to iPhone Transfer Download eine Übertragung von WhatsApp-Nachrichten von einem Android-Gerät auf ein iPhone durchzuführen, schließt ihr beide Geräte an einen Computer an. Auswählen könnt ihr, ob sämtliche Nachrichten oder nur die eines bestimmten Kontaktes übertragen werden sollen.

Alternativ habt ihr mit WhatsApp to iPhone Transfer auch die Möglichkeit, die Nachrichten als Backup in einer Datenbank auf dem Rechner zu speichern. Von diesem Backup könnt ihr die gesicherten Daten ebenfalls jederzeit auf ein iPhone kopieren.

In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr acht gute Gründe, die für den Wechsel auf ein iPhone sprechen:

Bilderstrecke starten

9 Bilder

WhatsApp to iPhone Transfer ermöglicht euch ferner, WhatsApp-Nachrichten zu exportieren und auf einem Computer zu speichern. Unterstützt werden hierfür die Formate TXT, CSV, Word, HTML und PDF. Weiterhin könnt ihr WhatsApp-Nachrichten ausdrucken sowie Anhänge wie Bilder, Videos und Audiodateien extrahieren und auf dem Rechner speichern.

WhatsApp to iPhone Transfer unterstützt Android-Geräte unter anderem der Marken Samsung, HTC, Motorola, Sony Ericsson, LG und Huawei.

Fazit: Wer WhatsApp-Nachrichten von einem Android-Gerät auf ein iPhone umziehen möchte, findet mit WhatsApp to iPhone Transfer ein passendes Tool zu diesem Zweck.