Bitter für PlayStation-Fans: Amazon-Serie zu God of War erleidet herben Rückschlag

Seit fast zwei Jahren arbeiten Amazon und Sony bereits an einer Live-Action-Serie für God of War. PlayStation-Fans werden sich aber gedulden müssen, denn die Arbeiten an der Serie laufen nicht gerade reibungslos – im Gegenteil.

God of War: Amazon und Sony brauchen neues Team

God of War ist eine der erfolgreichsten PlayStation-Reihen. Eine dazugehörige TV-Show wird aktuell für Amazon Prime Video entwickelt. Deadline und IGN berichten jetzt allerdings, dass Showrunner Rafe Judkins sowie die Executive Producers Hawk Ostby und Mark Fergus das Projekt inzwischen verlassen haben. Die Produktion muss darum praktisch komplett von vorne starten.

Obwohl die God-of-War-Serie bereits Ende 2022 angekündigt wurde, ist sie nie über die Pre-Production hinweg gekommen. Das oben genannte Trio habe mehrere potenzielle Drehbücher für die Serie bereitgestellt, die bei Amazon und Sony wohl auch gut angekommen seien.

Trotzdem wollen die Studios jetzt eine andere kreative Richtung einschlagen und dafür auch neue Autoren einstellen. Welche Richtung das sein soll, kann noch niemand sagen, aber ein Release-Termin dürfte dadurch erstmal in weite Ferne rücken (Quellen: Deadline/ IGN).

God of War: Amazon-Serie startet im Norden

Sowohl Amazon als auch Sony haben Erfahrung mit Videospiel-Serien. Für die zweite Staffel von The Last of Us gibt es bereits einen Trailer. Amazon arbeitet währenddessen an einer zweiten Staffel für Fallout. Die Zusammenarbeit beider Studios ist im Fall von God of War bisher weniger erfolgreich. Laut dem Bericht wollen allerdings sowohl Amazon als auch Sony an dem Projekt festhalten.

Zum Inhalt der Serie gibt es kaum Informationen und die Besetzung steht noch nicht fest. Allerdings ist bereits bekannt, dass sich die Serie an God of War aus dem Jahr 2018 orientieren wird. Kratos Vergangenheit im mythischen Griechenland bleibt also im Hintergrund, stattdessen geht es in den hohen Norden.

