Elden Ring als Anime? Fans machen’s möglich

Ein ambitioniertes Fanprojekt macht vor, wie eine Anime-Adaption des Action-RPG-Hits aussehen könnte. Der neue Trailer von „Steins Alter“ weckt große Hoffnungen – und vielleicht sogar das Interesse von From Software selbst. Im Video erfahrt ihr mehr zum Fanprojekt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was zunächst nach einer offiziellen Ankündigung klang, entpuppt sich als beeindruckendes Fan-Werk: Der YouTube-Kanal „Steins Alter“ arbeitet an einer Anime-Adaption von Elden Ring. Der kürzlich veröffentlichte neue Trailer zeigt überarbeitete Animationen und verschiedene Sprachversionen - ein klares Zeichen für die wachsenden Ambitionen des Projekts.

Anzeige

Von Fans für Fans - mit Potenzial für mehr?

Dass Fanprojekte den Sprung zum professionellen Entertainment schaffen können, wurde schon mehrmals bewiesen. Ein gutes Beispiel ist Kena: Bridge of Spirits, denn Entwickler Ember Lab hat vorher durch einen Kurzfilm zu Majoras Mask auf sich aufmerksam gemacht. Andere Beispiele für kleine Projekte mit großer Wirkung sind Don’t Hug Me, I’m Scared, Vox Machina und zuletzt Hazbin Hotel. Die Serie war schon vor Amazon ein viraler Hit, der dadurch nur noch in Popularität wuchs.

Anzeige

Könnte Elden Ring einen ähnlichen Weg gehen? Die Chancen stehen nicht schlecht: From Software-Chef Hidetaka Miyazaki, selbst bekennender Manga-Fan, hat bereits Interesse an einer Verfilmung seiner Spiele bekundet. Allerdings will er diese Aufgabe externen Firmen mit entsprechender Erfahrung überlassen.

Besser als offizielle Adaptionen?

Zumindest scheint der Fan-Anime vielversprechender als bisherige offizielle Versuche, Elden Ring in andere Medien zu übertragen. Der kürzlich erschienene Comedy-Manga hat zwar durchaus Erfolge zu verzeichnen, allerdings bleibt die Frage, ob Elden Rings Welt sich für dieses Genre eignet.

Anzeige

Elden Ring 01: Der Weg zum Erdenbaum Erster Manga-Band zu Elden Ring Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 05:30 Uhr

Bis zum fertigen Anime-Projekt müssen sich Interessierte auf jeden Fall noch gedulden - der Release ist für Sommer 2025 geplant. Für ein Fanprojekt auf jeden Fall ambitioniert!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.