Meine liebste Star-Wars-Serie bekommt eine Fortsetzung auf Disney+

Star Wars: Visions bekommt eine dritte Staffel. Für mich sind das tolle Nachrichten, denn keine andere Star-Wars-Serie hat mich in den letzten Jahren mehr begeistert als die bunte Wundertüte.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Star Wars: Visions erhält eine dritte Staffel

Als Star-Wars-Fan sind die Jahre unter Disney ein ständiges Auf und Ab: The Mandalorian? Cool. The Book of Boba Fett? Meh. Andor? Klasse. The Acolyte? Uff. Mein heimlicher Star ist aber Star Wars: Visions und zum Glück erhält die vermutlich kreativste Star-Wars-Serie im nächsten Jahr eine dritte Staffel:

Auf ganze neun Folgen können wir uns 2025 freuen, die von solchen berühmten Studios realisiert werden wie David Production, Production I.G., Trigger, Wit Studios und noch einigen mehr. Wer sich mit dem Thema Anime auskennt, der weiß, dass die genannten Studios echte Schwergewichte in der Branche sind und wir uns dementsprechend auf einiges gefasst machen können.

So facettenreich war Star Wars noch nie

Warum mich Star Wars: Visions oder auch Star Wars: Visionen so begeistert, lässt sich ganz leicht erklären. Ich war schon immer ein Fan von Anthologie-Werken, also Filmen und Serien, die aus einer Reihe Kurzfilmen bestehen. Dieses Genre lässt unglaublich viel Kreativität zu, weil die Macher sich stilistisch austoben können und die kleinen Geschichten nicht den Druck haben 90 Minuten oder mehr ausfüllen zu müssen. Manche Storys lassen sich halt besser in 10 bis 15 Minuten erzählen.

Und genau das ist der Knackpunkt für mich: Bei einer Serie wie Star Wars: Visions freue ich mich auf jede neue Folge, weil ich neugierig bin, welcher Stil mich wohl als Nächstes erwartet. Natürlich ist auch mal etwas dabei, was mich optisch und / oder inhaltlich nicht anspricht, aber das ist halb so wild, da die einzelnen Folgen ja so kurz sind, verschwende ich nicht gleich mehrere Stunden.

Mir macht es jedenfalls unglaublich viel Spaß, die verschiedenen Interpretationen von Star Wars zu sehen, gerade weil hier auch Ecken und Seiten beleuchtet werden, die in den großen Filmen sonst nie beachtet werden. Das ist eben der Vorteil einer Kurzgeschichte, sie muss nicht viel erzählen, es geht mehr um den Moment. Und wenn Star Wars: Visions so weitermacht wie bisher, dann wird die neue Staffel sicherlich ein weiteres Highlight für mich.

