Ryan Reynolds gesteht: Ein Deadpool-Witz war Disney zu krass und wurde deshalb entfernt

Nur ein Gag in Deadpool & Wolverine war so krass, dass Disney die Reißleine beim Marvel-Film gezogen hat,

Dank expliziter Gewalt und harter Witze hat sich der Marvel-Film Deadpool & Wolverine ein R-Rating in den USA eingehandelt – vergleichbar mit einer Freigabe ab 16 Jahren in Deutschland. Allerdings war ein bestimmter Witz dann doch zu viel des Guten, weshalb er auf Anordnung von Disney aus dem Film entfernt werden musste. Hauptdarsteller Ryan Reynolds sagt dazu:

Ganz konkret geht es bei der gestrichenen Passage um einen Blowjob/Deepthroat-Gag, der die Disney-Figur Micky Maus beinhaltet. Geplant war ursprünglich ein Dialog, bei dem sich Blade (im Drehbuch Billy genannt) und Deadpool über den Tod von Magneto unterhalten. Dabei fällt dieser Satz:

Wir können uns nicht einmal einen weiteren X-Man leisten? Disney ist so billig. Ich kriege kaum noch Luft bei all dem Micky-Maus-Schwanz in meinem Hals.