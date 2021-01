Apples AirPos Pro gelten vielen Wettbewerben als Messlatte, doch echte Alternativen sind rar. Ausgerechnet der für sein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannte Anbieter Anker attackiert jetzt Apple mit neuen Ohrhörern. Die haben das Zeug, den AirPods Pro ordentlich einzuheizen.

Erstmals hat nun auch Anker mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro sogenannte True Wireless Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC – Active Noise Cancellation) im Angebot. Das „Pro“ im Namen hat also seine Berechtigung und zielt wohl auch nicht zufällig auf Apples AirPods Pro. Der Preis von 129,99 Euro ist für Anker schon relativ hoch angesetzt, fällt im Vergleich zu Apple natürlich noch immer attraktiv aus. Dabei bieten die Kopfhörer einige Features, die es bei Apple so noch gar nicht gibt.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro bei Amazon kaufen

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro vs. AirPods Pro: Mehr Transparenz und Co. als bei Apple

Fangen wir beispielsweise beim Transparenz-Modus an, den gibt's nämlich gleich in zweifacher Ausführung. Einerseits lässt dieser viele Umgebungsgeräusche zu, ideal für den Straßenverkehr, anderseits existiert ein zweiter Modus, der eher auf Stimmen und somit auch auf Gespräche abzielt. Und auch die aktive Geräuschunterdrückung selbst kann angepasst werden, dafür stehen 3 Voreinstellungen zur Verfügung – Transport (beispielsweise optimiert auf Flug- und Zugreisen), Outdoor (effektiv gegen Straßenlärm) und Indoor (wirkt gezielt gegen Stimmen und laute Bürogeräusche). Damit dies richtig gut funktioniert, finden sich in den Soundcore Liberty Air 2 Pro von Anker ganze 6 Mikrofone.

Einen Vorgeschmack auf die Soundcore Liberty Air 2 Pro gibt es im folgenden Video:

Einzigartig ist die Funktion „HearID“, mittels eines Tests wird das eigene Gehör geprüft und der Sound wird individuell an Musikvorlieben angepasst. Kontrolle über all dies und mehr bietet dann noch die dazugehörige Soundcore-App, da stecken dann auch 22 voreingestellten Klangprofile drin.

Hardware-Features, Farben und Verfügbarkeit

Noch einige Worte zur Technik allgemein. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.0, mit einer Ladung halten die Soundcore Liberty Air 2 Pro volle 7 Stunden durch, Gänze stehen mit der Ladehülle 26 Stunden zur Verfügung. Durch die Schnellladefunktion reichen schon 15 Minuten „tanken“ aus, um 3 Stunden im Anschluss Musik hören zu können. Ausreichend Schutz vor Wasser und Staub garantiert der Standard IPX4. Wireless Charging (kabelloses Laden) wird ebenso unterstützt wie eine berührungsempfindliche Touch-Steuerung.

Vier fantasievolle Farben stehen für die Alternative zu den AirPods Pro zur Auswahl: Onyx, Rosenquarz, Saphirblau und Titanweiß. Ab sofort können die Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro bei Amazon bestellt werden. Teilweise sind sie schon direkt lieferbar, teilweise muss man 4 bis 5 Tage auf eine Belieferung warten.