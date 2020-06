Cyberpunk 2077 auf der PS5 spielen? Das wird möglich sein, und zwar vom ersten Tag an, an dem Cyberpunk 2077 wie auch die PlayStation 5 erschienen sind. Entwickler CD Projekt Red bestätigte das kostenlose Next-Gen-Update in einem semi-öffentlichen Investor-Call.

Ich weiß: Weder Cyberpunk 2077 noch die Next-Gen-Konsole PS5 sind zum heutigen Tage erschienen, CD Projekt Reds Science-Fiction-Epos wurde zudem gerade erst erneut verschoben, und zwar auf den 19. November. Derweil gibt es dennoch eine gute Neuigkeit: Sobald Cyberpunk 2077 wie auch die PS5 erschienen sind, soll das Spiel sofort auf der Next-Gen-Konsole gespielt werden können.

CD Projekt Red erklären in einem halb-öffentlichen Investoren-Call, dass es ein kostenloses Day-One-Update geben wird, welches das Spiel auf der PS5 spielbar macht. Inwieweit das Auswirkungen auf die Grafik oder auch die Frame-Rate haben wird, kann verständlicherweise noch nicht gesagt werden. Abgesehen vom PS5-Update soll später außerdem noch ein Remaster-Update für die PS5 auf den Markt krabbeln, mit dem das Spiel die Leistung der neuen Konsole voll ausnutzen kann:

„Kostenloses Next-Gen-Update für die PS5 bestätigt! ... Mehr Details gibt es bei 35:00 und bei 36:30: Hier wird bestätigt, dass der Day-One-Patch für die Next Gen nicht das letzte Update bleiben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein ‚robusteres Next-Gen-Update‘ (Remaster) veröffentlicht werden (2021-2022), und es wird kostenlos für jeden sein, der sich die Version für die momentane Generation gekauft hat, egal ob Xbox oder PlayStation.“

Sollte CD Projekt Red den Plan wirklich verfolgen, so dürfte das besonders jene freuen, die bereits mit der PlayStation 5 geliebäugelt haben. Die neue Konsole ist übrigens schon auf Amazon gelistet, wenngleich ihr sie (noch) nicht vorbestellten könnt.

Nun, da es ja noch eine Weile hin ist ...

Sony möchte auch andere Publisher dabei unterstützen, wenn sie kostenlose PS5-Updates für ihre Spiele anbieten.

Letztendlich liegt es aber stets bei den Publishern und Entwicklern, ob sie ihre Spiele auf die Next-Gen holen – und wenn ja, wie viel das den Nutzer kosten wird. Wir gehen davon aus, dass CD Projekt Red mit diesen kostenlosen Updates eher ein Einzelfall bleiben wird.