Die Sims 4: Nach Sex-Erweiterung steht EA mit runtergelassenen Hosen da

In wenigen Tagen kommt die Erweiterung „Verliebt“ für Die Sims 4 heraus – und zwar zum Vollpreis für 40 Euro. Was sich in der Expansion verbirgt, scheint jedoch nur ein Bruchteil dessen wert zu sein. Und die Fans haben es endgültig satt.

Die Sims 4: Neue Erweiterung ist Glanzbeispiel für EAs Geldgier

Wie alt ist Die Sims 4 jetzt noch einmal? Irgendwie hat man es ja schon vergessen, wann das Spiel erschienen ist – ach ja, 2014, richtig! Dass eine Erweiterung für ein 10 Jahre altes Spiel stolze 40 Euro kosten soll, ist schon recht gewöhnungsbedürftig. Doch die Fans sind sich zudem sicher, dass es sich hier kaum um wirklich neue Inhalte handelt.

Schaut in den Trailer zur Verliebt-Erweiterung von Die Sims 4:

Die Sims 4 Verliebt (Erweiterungspack:) Offizieller Enthüllungstrailer

40 Euro für welche neuen Inhalte?

Mit neuen Romanzen-Erweiterungen haben bereits alle Die-Sims-Teile gewunken – und das, obwohl Fans wieder und wieder kritisiert haben, dass solche Änderungen einfach kostenlos ins Spiel gehören. Bei der neu angekündigten Die-Sims-4-Erweiterung „Verliebt“ sind die Fans aber ziemlich verwirrt – was genau ist denn neu in dem Expansion-Pack?

Auf Reddit hat Nutzer No-Edge-8531 die vorgestellten Inhalte der Erweiterung zusammengefasst. Wir haben das Ganze einmal auf Deutsch übersetzt:

Eine neue Welt: Ciudad Enamorada

2 neue Merkmale

Die Sims können nun eine Dating-App nutzen

Ihr könnt in der Stadt flirten

Grundstück-Eigenschaft „Lovely“

Eine Bett, dass wie ein Herz geformt ist

Anturner & Abturner

Neue Bestrebungen

Neue Dynamiken in den Romanzen

2 neue Penthouse-Wohnungen

Das Problem für nahezu alle Fans ist aber nicht nur, dass sich hinter der Erweiterung einfach zu wenige Inhalte verbergen. Vielmehr scheinen mehrere dieser Inhalte redundant zu sein oder schon in vorherigen Die-Sims-Teilen existiert zu haben.

In dem Reddit-Thread etwa wird angemerkt, dass es ein herzförmiges Bett bereits im Add-On „Das volle Leben“ (Die Sims) gab. Weiterhin fragen sich die Spieler, inwieweit die neuen Merkmale wirklich neu und nicht nahezu identisch mit anderen Liebes-Merkmalen sind. Die „neuen“ romantischen Aktionen, die in der Stadt durchgeführt werden können, seien zudem bereits jetzt im Spiel.

Schließlich sind die Fans recht überzeugt davon, dass die neue Dating-App wahrscheinlich auch entfernte Verwandte anzeigen wird, was schnell zu seltsamen Situationen führen könnte.

Bei dem hohen Preis der Erweiterung sind die Spieler – zumindest auf Reddit und YouTube – mehr als enttäuscht und beschweren sich über die Geldgier von EA, welche mit dieser Expansion wohl so sichtbar ist wie nie zuvor.

Die Sims 4: Verliebt erscheint am 25. Juli 2024. Spätestens dann wird klar sein, ob die Befürchtungen der Spieler eintreten – oder ob sich doch noch mehr hinter der Erweiterung versteckt.

