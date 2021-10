Mit einem solchen überraschenden Erfolg konnte niemand rechnen. Wer dachte schon lange auf ein neues iPhone oder MacBook Pro warten zu müssen, dem sind noch nicht die Lieferzeiten des heimlichen Überraschungshits von Apple bekannt. Für manche Zeitgenossen nur ein kleiner Lappen, für andere hingegen die perfekte Geschenkidee.

Zunächst unbemerkt von der Öffentlichkeit, stellte am Montag nicht nur neue Modelle des MacBook Pro vor, sondern auch ein „Poliertuch“ für sagenhafte 25 Euro (bei Apple ansehen). Immerhin erhalten Kundinnen und Kunden dafür einen Putzlappen mit originalem Apple-Logo.

Längere Wartezeiten als beim iPhone: Apples Poliertuch bis 2022 hin ausverkauft

Aber mal ernsthaft: Wer kauft so ein kleines Stück Stoff für verhältnismäßig viel zu viel Geld? So wie es ausschaut, sind es zu viele Kunden. Schon jetzt muss man bei einer Bestellung im deutschen Apple Online Store laut offiziellen Angaben mit einer Lieferung von 11 bis 12 Wochen warten, im US-Store gibt der Hersteller eine Lieferzeit von 2 bis 3 Monaten an. Kurz und gut: Mit hoher Wahrscheinlichkeit müssen nicht wenige Interessierte sich noch bis Anfang 2022 gedulden.

Mit derartigen Lieferzeiten ist das kleine Poliertuch letztlich „erfolgreicher“ als jedes iPhone 13 oder MacBook Pro, denn die werden noch eher an die wartenden Kunden ausgeliefert. Beispielsweise gibt's gegenwärtig ein blaues iPhone 13 mit 128 GB bei Apple spätestens Anfang November ab Bestelleingang.

Doch warum kaufen so viele Menschen überhaupt das Apple-Putztuch und sind bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen? Wir haben da eine berechtigte Vermutung: Wahrscheinlich gibt's den einen oder anderen Käufer, der ein solches Putztuch mit Apple-Logo als das perfekte Geschenk für einen Apple-Fan im Freundes- und Familienkreis ansieht. Leider geht die kreative Idee für Neubesteller aufgrund der langen Lieferzeiten nicht mehr auf. Gibt's denn keine Alternative?

Alternative Geschenkidee für echte Apple-Fans

