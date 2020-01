Google-Handys: Der größte Vorteil verpufft immer mehr

Wieso kauft man sich ein Google-Handy? In erster Linie wegen der Kamera und der Update-Politik. In beiden Bereichen schwächelt der Konzern aber immer mehr, in einem Sektor aber ganz besonders – zum Frust der Kunden.

Smartphones von Google bekommen immer sofort die neuesten Updates direkt vom Hersteller und ohne Umwege. Das dürfte der wichtigste Kaufgrund für viele Nutzer sein. Tatsächlich wird die Update-Poltik von Google aber immer schwächer. Sie ist zwar nicht so schlecht wie man sie von anderen Smartphone-Hersteller kennt, die sofortige Verfügbarkeit ist aber nicht mehr gegeben, wie sich aktuell zeigt. Viele Besitzer von Google-Smartphones warten nämlich mittlerweile regelmäßig auf die monatlichen Sicherheitsupdates. Das Dezember-Update für das Pixel 3 wird einfach hinausgezögert und zusammen mit dem Januar-Update verteilt – hat Droid-Life entdeckt:

We understand your concern, Mike. If you did not receive the December update, in the coming days you'll be receiving a joint January and December security update. We apologize for the inconvenience.

— Made by Google (@madebygoogle) December 31, 2019