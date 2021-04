Diese neue Version des beliebten iPhone 12 hatte niemand vorhergesehen und zählte daher zu den echten Überraschungen in dieser Woche. Doch ab wann und wo kann man denn überhaupt das Apple-Handy bestellen? GIGA verrät Datum und Uhrzeit.

Es war das erste „Kaninchen“, welches Apple-Chef Tim Cook auf dem letzten Apple-Event aus dem Hut zauberte. Das iPhone 12 und auch das iPhone 12 mini gibt's ab sofort in einer neuer Version. Wie unterscheidet die sich vom Rest? Kurzerhand im Farbton, denn neben Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Rot können Kundinnen und Kunden nunmehr zu Violett greifen – der Frühling lässt halt auch bei Apple sein „blaues“ Band wieder flattern durch die Lüfte.

iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett: Datum und Uhrzeit für Bestellung

Technisch bleibt hingegen alles beim Alten. Was allerdings für die Kunden bedeutet, immer noch auf der Höhe der Zeit zu sein. Dennoch sollte man bedenken, dass schon im September das iPhone 13 erwartet wird, welches auch wieder in einer Mini-Version erscheint. Deshalb: Mit der neuen Version zielt Apple also in erster Linie auf Liebhaber dieses ganz besonderen Farbtons ab, die sich davon nicht abschrecken lassen und wahrscheinlich auf „Fans“ des Marvel-Bösewichtes Thanos – der besitzt ja einen vergleichbaren Farbton.

Im Gegensatz zu den bisherigen Farbvarianten sind iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett noch nicht direkt lieferbar. Bestellungen nimmt Apple und der autorisierte Fachhandel, beispielsweise Cyberport oder auch Amazon, dann ab Freitag, den 23. April an. Die Preise sind zu den schon bekannten Versionen identisch und starten offiziell ab 799 Euro. Laut Apple soll die neue Variante dann ab Punkt 14 Uhr bestellbar sein. Für die Auslieferung lässt sich Apple eine Woche Zeit, denn geliefert wird das iPhone zum Freitag, den 30. April 2021. Exakt diese Bestell- und Lieferzeiten kommuniziert Apple übrigens auch für die neuen „Schlüsselfinder“ AirTags.

Neue iPhone-Hüllen in frischen Farben

Schon jetzt bestellen kann man hingegen die neuen iPhone-Hüllen (Leder und Silikon) in den passenden, fantasievollen Farbtönen Deep Violet, Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe, Amethyst oder Arizona. Die Preise starten hier bei 55 Euro und reichen bis zu 149 Euro für eine edle Lederhülle mit Handschleife und MagSafe-Kompatibilität. Verfügbar sind die am Ende aber auch erst Ende April beziehungsweise Anfang Mai und damit mehr oder weniger zeitgleich zum iPhone 12 und iPhone 12 mini in Violett.