Bereits in Kürze wird die Präsentation der Samsung Galaxy Watch 3 erwartet. Noch vor der offiziellen Vorstellung verrät ein Insider, mit welchen Features die neue Smartwatch punkten will. Eine Funktion hat sich Samsung direkt von der Apple Watch abgeguckt.

Verkehrte Welt: Während Samsung auf dem Smartphone-Markt die unangefochtene Nummer 1 ist und sich Apple mit der Silbermedaille zufrieden geben muss, sind die Rollen bei Smartwatches vertauscht. Hier sitzt Apple mit weitem Abstand auf dem Thron und auf Platz 2 folgt Samsung. Ob die kommende Galaxy Watch 3 etwas an diesen Machtverhältnissen ändern kann? Zumindest an neuen Features soll es der Samsung-Smartwatch nicht mangeln.

Samsung Galaxy Watch 3: Smartwatch mit neuer Wetter-App und Zyklus-Tracking

Das zeigt ein Auswertung der Firmware, die Insider Max Weinbach auf Twitter veröffentlicht hat. Demnach soll die Samsung Galaxy Watch 3 unter anderem eine überarbeitete Wetter-App besitzen, die den Hintergrund nun automatisch anpasst, wenn sich das Wetter ändert. Ebenfalls verbessert wurde die Musik-App, auch wenn Details hierzu noch fehlen. Darüber hinaus soll die Smartwatch von Haus aus mit der Spotify-App ausgeliefert werden und neue Zifferblätter und Komplikationen erhalten, berichtet MSPoweruser.

Interessant für Frauen: Die Galaxy Watch 3 soll ein Zyklus-Tracking erhalten. Diese Funktion hat zuletzt auch die Apple Watch mit dem Update auf watchOS 6 erhalten. Hier übernimmt Samsung also direkt ein Feature der großen Konkurrenz.

Samsung Galaxy Watch 3: Marktstart am 22. Juli

Ein Online-Event für die Vorstellung der Galaxy Watch 3 wird Samsung aber wohl nicht abhalten. Vielmehr, so die Quellen des Insiders, soll die Smartwatch via Pressemitteilung angekündigt werden. Die Ankündigung soll innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden: „wahrscheinlich am 8. Juli“, heißt es. In den Handel soll die Galaxy Watch 3 dann ab dem 22. Juli kommen.