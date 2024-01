DHL: Zweiten Zustellversuch beauftragen – so geht es

Wer tagsüber arbeiten muss, kennt es: Da wurde ein Paket bestellt, die Ware kann allerdings aufgrund von Abwesenheit nicht in Empfang genommen werden. In der Regel wird das Paket vom Boten in einer nahen Filiale, bei Nachbarn oder in einer Packstation abgegeben. Wer das Paket allerdings daheim empfangen will, kann bei der DHL eine Zweitzustellung beantragen und das Paket nochmal zustellen lassen.

So wird das Paket erneut an die ursprüngliche auf dem Paket angegebene Adresse geliefert, ohne, dass man sich selbst zur nächsten Postfiliale oder Packstation zur Abholung begeben muss.

Erneute Zustellung bei DHL beantragen

Der Auftrag für einen erneuten Zustellversuch ist nur für bestimmte Pakete möglich. Man kann die Zweitzustellung direkt im Online-Angebot von DHL anfordern. Weiter zu DHL.

Die Zweitzustellung bei der DHL unterliegt dabei einigen Voraussetzungen:

Ein erneuter Zustellversuch lässt sich nur für die üblichen DHL-Pakete mit Sendungsnummer beauftragen.

Der Service ist nur für Sendungen möglich, die an die Hausadresse verschickt werden.

Ausgeschlossen sind also Pakete, bei denen eine Packstation oder eine Filiale als Ziel angegeben sind.

Für Päckchen, Briefe und Rücksendungen aus dem Ausland lässt sich der Service ebenfalls nicht buchen.

Die Zustelladresse lässt sich nachträglich nicht ändern.

Ein zweiter Zustellversuch ist erst frühestens zwei Werktage nach der Erteilung des Auftrags möglich. Das Paket kann also nicht direkt für den nächsten Tag bestellt werden. Die Frist für die Paket-Aufbewahrung bleibt durch die Zweitzustellung unberührt. Die DHL lagert Pakete, die bei der Zustellung nicht angenommen werden können, sieben Werktage lang in einer Filiale oder 9 Tage lang in einer Packstation. Eine zweite Zustellung ist also nur innerhalb dieses Zeitraums möglich. Beachtet, dass ihr bei der Beauftragung einer erneuten Zustellung nicht die Empfangsadresse für das Paket ändern könnt. Eine Zustellung an den Arbeitsplatz oder einen anderen Ort ist daher nicht möglich.

Briefe oder Päckchen können nicht erneut geliefert werden und müssen am angegebenen Ort abgeholt werden.

DHL: Zweiten Zustellversuch beauftragen

Der zweite Zustellversuch lässt sich ganz einfach online beauftragen:

Dazu öffnet ihr diese Webseite bei DHL: Zu DHL. Gebt in das entsprechende Feld die Sendungsnummer des Pakets ein. Die Nummer findet ihr zum Beispiel auf der Benachrichtigungskarte oder den Angaben zur Sendungsverfolgung vom Absender. Zudem müsst ihr die Ziel-Postleitzahl eintragen.

Als registrierter DHL-Kunde könnt ihr schon vor dem ersten Zustellversuch den Liefertermin online verschieben und so auf einen Tag am Wochenende legen, an welchem ihr sicher daheim seid und das Paket in Empfang nehmen könnt. Falls etwas nicht funktioniert oder ihr Fragen zu diesem oder anderen Services der DHL habt, kontaktiert den Kunden-Service des Unternehmens (zum DHL-Kontakt).

Bei uns erfahrt ihr auch die Maße und Größe für Packstation-Sendungen. Zudem zeigen wir euch, wo und wie ihr Beschwerde bei der DHL bei Problemen einlegen könnt.

