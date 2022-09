Der Free-TV-Sender SIXX ist immer und überall über den Live-Stream zu sehen. Einen Kabel- oder Satellitenanschluss braucht man dazu heutzutage nicht mehr. Wie ihr SIXX kostenlos im Live-Stream auf dem TV, Smartphone, Tablet oder im Browser sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Kostenloser SIXX-Live-Stream

Mit der Joyn-App könnt ihr SIXX kostenlos im Live-Stream sehen. Die App ist auf Android, iPhone, Fire TV, Android TV und Apple TV erhältlich. Ihr könnt Joyn und den SIXX-Live-Stream aber auch über die meisten aktuellen Browser direkt abrufen.

Die kostenlosen On-Demand-Inhalte und Live-Streams sind in SD verfügbar und werden über Werbung finanziert – vor und zwischen dem Abspielen von Inhalten werden somit zusätzliche Werbespots eingeblendet. Mit dem Plus-Abo seht ihr SIXX auch in HD und ohne zusätzliche Werbung.

Weitere SIXX-Live-Streams

TV-Live-Streams sind in einigen Aspekten weit praktischer als herkömmliches Fernsehen über Kabel, Satellit oder DVB-T2. Allem voran seid ihr mit dem Live-Stream von SIXX nicht zwingend an ein TV-Gerät gebunden und könnt das Programm unterwegs, im Nebenzimmer oder auch dann verfolgen, wenn der Fernseher gerade von anderen Familienmitgliedern in Beschlag genommen wird. Voraussetzung hierbei ist nur eine gute Internetverbindung.

SIXX gehört zu den Sendern von ProSiebenSat.1, welche mit Joyn eine kostenfreie Option für Live-Streams anbieten. Aber auch bei anderen TV-Streamingdiensten bekommt ihr einen SIXX-Live-Stream und dazu meist eine größere Auswahl an TV-Sendern und weitere Funktionen.

In der folgenden Tabelle geben wir euch einen Überblick über die verschiedenen Anbieter, die einen Live-Stream von SIXX im Angebot haben sowie deren Preise und sonstigen Features:

Sendung verpasst – was tun?

Joyn bietet neben den Live-Streams auch eine Mediathek für SIXX an. Wenn ihr eure Lieblingssendung verpasst habt, könnt ihr sie auf Joyn nachholen. Einige Serien und Filme sind jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar.

Wer häufiger auch ältere Sendungen nachholen möchte, muss vorausplanen. In diesem Fall bieten sich sogenannte Online-Recorder wie Save.TV an. Mit diesen könnt ihr Sendungen zum späteren Streamen ganz einfach online „aufnehmen“.

Wie schaust du Filme & Serien?

