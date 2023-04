Auch in diesem Jahr wird im Spätsommer wieder ein iOS-Update erscheinen. Traditionell kündigt Apple keine Neuerungen vorab an. Es gibt aber erste Hinweise, Leaks und Informationen zu den neuen Features in iOS 17.

iOS Facts

Ursprünglich sollte das iOS-Update nur kleine Verbesserungen mit sich bringen, es scheint aber doch größer zu werden als gedacht. Mit der WWDC im Juni gibt es ein erstes Event, bei dem Apple neue Funktionen in der kommenden iOS-Aktualisierung ankündigen wird. Mit welchen Änderungen kann man rechnen?

iOS 17: Das könnte neu sein

Mit iOS 17 könnte Apple das Tor für alternative App-Stores endlich aufmachen. Der stets gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman gibt Hinweise darauf, dass sich Apps auf dem iPhone ab iOS 17 per Sideload und somit ohne den offiziellen App-Store installieren lassen sollen. Android-Nutzer haben diese Möglichkeit schon lange. Hintergrund für die Einführung ist eine EU-Richtlinie, nach de Drittanbietern die Möglichkeit gegeben werden soll, Apps auf ihren Plattformen anbieten zu können.

Neuerungen & Features in iOS 17

Weiterhin will Apple die Carplay-Integration vertiefen. Mit Carplay 2.0 steht eine große Aktualisierung des Autosystems an. iOS 17 soll Apples Smartphones darauf vorbereiten. Verschiedene iPhone-Funktionen sollen so noch stärker auf den Infotainment-Elementen in Autos angezeigt werden.

Der Fokus der Apple-Entwickler wird jedoch vermutlich noch auf einem ganz anderem Bereich liegen. So baut der Hersteller bereits seit längeren an einer AR/XR-Brille. Der Support des Gadgets soll tief in iOS verankert werden. Das erste Headset aus dem Hause Apple soll noch im Frühjahr 2023 offiziell gemacht werden.

Weitere mögliche Neuerungen bei iOS 17:

Zukünftig soll die Teilnahme am Beta-Programm nur noch mit einem Entwickler-Konto möglich sein, das für das „Apple Developer“Programm freigeschaltet ist. Die Änderung tritt bereits mit iOS 16.4 in Kraft.

Die Nachrichten-App soll für iOS 17 komplett überarbeitet werden und unter anderem eine AR-Chat-Funktion bieten.

Auch das Kontrollzentrum soll vollständig umgebaut werden. 2011 eingeführt, soll es ein neues Design für das Kontrollzentrum geben.

Ende März gab Mark Gurman in seinem Newsletter an, dass iOS 17 mit einige „Nice to have“-Features überraschen soll. Um welche Funktionen es sich dabei handeln wird, sagte er aber nicht.

iOS 17 wird vermutlich nicht auf allen Geräten landen, die noch mit der jüngsten großen Aktualisierung auf iOS 16 ausgestattet wurden. Diese Geräte bleiben vermutlich auf der Strecke:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.