Was sind Treiber? – Und sind die vom Hersteller besser?

Wollt ihr neue Hardware wie eine Grafikkarte, einen Drucker oder einen Scanner an eurem PC verwenden, spricht man oft davon, die richtigen Treiber zu installieren. Was Treiber sind und was sie tun, erklären wir hier.

Treiber: Durch sie lässt sich Hardware überhaupt erst nutzen

Als Hardware bezeichnet man physische PC-Komponenten wie Grafikkarten, Drucker, Scanner, Mäuse, USB-Sticks, … . Um sie nutzen zu können, benötigt man die sogenannten Treiber. Das sind kleine Programme (Software), mit denen das Betriebssystem die entsprechende Hardware erkennen, ansprechen und steuern kann.

Beispiel: Ihr schließt einen neuen Drucker an

Wenn ihr einen neuen Drucker an einen PC anschließt, installiert das Betriebssystem die nötigen Treiber in der Regel automatisch im Hintergrund. Das wird auch „Plug & Play“ genannt. Erst wenn das geschehen ist, könnt ihr mit dem Drucker auch drucken. Wurden die Treiber nicht gefunden oder falsche Treiber installiert, funktioniert der Drucker hingegen nicht. Wurden die richtigen Treiber installiert, weiß das Betriebssystem in welchem Zustand sich der Drucker befindet, welche Funktionen er hat und wie der Stand der Tintenpatronen/Toner ist.

Erst durch Treiber lässt sich Hardware wie ein Drucker überhaupt erst am PC betreiben. (Bildquelle: Pixabay/stevepb)

Generische Treiber vs. Herstellertreiber – bei Drucker, Maus, Grafikkarte & Co.

Schließt man Geräte das erste Mal an den PC an, werden meisten die generischen Treiber installiert, welche grundlegende Funktionen bereitstellen. Möchte man aber alle Funktionen nutzen, ist es aber oft sinnvoll, die Treiber auf der Webseite des Herstellers herunterzuladen und zu installieren. Das ist beispielsweise bei Grafikkarten der Fall: Die volle Leistung bekommt man nur mit den Herstellertreibern. Auch bei bei Multifunktionsdruckern kommt das vor, damit ihr alle Funktionen wie Scannen, Kopieren, Drucken und Faxen ausschöpfen könnt. Ein weiteres Beispiel sind Gaming-Mäuse, die oft deutlich mehr Tasten und Funktionen haben als die gewohnten Mäuse: Schließt man diese an einen PC an, funktionieren die Standard-Tasten wie üblich. Um aber die Spezialfunktionen oder die zusätzlichen Tasten nutzen oder programmieren zu können, braucht es die Herstellertreiber.

Wie finde ich die richtigen Treiber?

Früher waren die Herstellertreiber auf einer CD oder Diskette zum eigentlichen Gerät beigelegt. Mittlerweile lädt man die kleinen Installationsprogramme meistens aus dem Internet:

Sucht im Internet nach der genauen Bezeichnung eurer Hardware (Beispiel: Brother HL-L5100DNG1 Mono-Laserdrucker) und gebt dahinter das Wort „Treiber“ ein. In der Regel findet ihr in den ersten Suchergebnissen die Webseite des Herstellers, auf der die Treiber bereit gestellt werden. Gemäß unseres Beispiels landen wir auf der Webseite www.brother.de/support/hl-l5100dn/downloads, auf der wir die Treiber dann herunterladen können. Manchmal ist der Treiber noch komprimiert als ZIP-Datei. Entpackt die Datei und startet sie, um den Treiber zu installieren.

Muss ich Treiber aktualisieren?

Nein. Wenn euer Gerät läuft und funktioniert, dann nicht. Ihr könnt Treiber aber aktualisieren, wenn ihr das möchtet. Dadurch werden meistens Fehler und Sicherheitslücken behoben. Grundsätzlich kommt es aber auch auf das Gerät an: Wenn die Sicherheit wichtig ist, wird oft empfohlen, Updates zu installieren. Es kann allerdings auch passieren, dass ein Gerät nach Updates schlechter läuft als vorher. Der Spruch „Never change a running system“ bewahrheitet sich in diesen Fällen dann.

Im Bereich Homebrew, ist es meistens sehr wichtig, eben keine Updates zu installieren, damit man selbst die Sicherheitslücken ausnutzen kann, um die Hardware auf Weisen zu nutzen, die nicht vom Hersteller vorhergesehen waren: Beispielsweise kann man auf einer Homebrew-Switch auch Spiele anderer Konsolen spielen. Es kommt also darauf an, was ihr mit der Hardware tun wollt und ob ihr zufrieden seid, so wie es ist.

