Für Fans von The Wire: Geniale Cop-Serie mit Punisher-Star ist viel zu unbekannt

Cop-Serien erfreuen sich großer Beliebtheit auf Streamern wie Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+. Regelrecht unbekannt ist dagegen We Own This City auf WOW. Die harte Cop-Serie ist eine Perle und deswegen stelle ich euch die Miniserie mit Jon Bernthal in diesem Artikel vor.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Absoluter Geheimtipp: We Own This City

Polizei-Serien sind aus der Streaming-Welt nicht mehr wegzudenken. Namen wie The Rookie, SWAT oder True Detective gehören zu den beliebtesten Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Mit On Call ist im Januar sogar eine ganz neue Cop-Serie erfolgreich bei Amazon gestartet.

Ein heimlicher Star in diesem Genre ist We Own This City (auf WOW ansehen). Die raue Polizei-Miniserie stammt aus der Feder des Erfinders von The Wire und ist in meinen Augen viel zu unbekannt.

Die sechsteilige Serie behandelt die Polizei-Karriere von Wayne Jenkins, gespielt von Punisher-Star Jon Bernthal – der übrigens demnächst sein Comeback bei Daredevil: Born Again feiert. Der besondere Kniff: Die Cop-Serie spielt auf mehreren Zeitebenen und zeigt, wie Jenkins vom gesetzestreuen Grünschnabel zum korrupten Bullen wird. Dabei dreht sich We Own This City vor allem um Polizeigewalt, Rassismus und den harten Alltag in einer Problemgegend.

Witzige Töne wie bei The Rookie gibt es hier nicht. Stattdessen gibt es regelmäßig auf die Fresse und viele Beleidigungen. Getragen wird die Cop-Serie durch die grandiose Performance von Bernthal und der knallharten Atmosphäre, die kein gutes Licht auf die örtliche Polizei wirft.

Den offiziellen Trailer zur Miniserie könnt ihr euch hier ansehen:

We Own This City | Official Trailer | HBO

We Own This City hat die perfekte Länge

Mir hat aber vor allem der knackige Umfang gefallen. Die ganze Serie ist keine sechs Stunden lang und somit perfekt für ein launiges Wochenende geeignet. Anstatt ellenlanger Nebenhandlungen und viel Ballast konzentriert sich We Own This City auf das Wesentliche – oder anders formuliert, die Miniserie fühlt sich angenehm rund an.

Ich für meinen Teil empfehle We Own This City bei jeder Diskussion über gute Serien, die kaum jemand kennt und fast immer lande ich mit diesem Geheimtipp einen Volltreffer. Wer harte Cop-Serien mag, der wird diese Serie also vermutlich auch lieben. Ganz besonders, wenn man The Wire mochte, eine Serie, die nicht ohne Grund als eine der besten Serien aller Zeiten gehandelt wird.

Die internationale Presse teilt meinen Eindruck zu We Own This City übrigens. Auf Rotten Tomatoes hält die HBO-Serie einen Score von 93 Prozent Zufriedenheit.

