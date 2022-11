Aldi bietet ab heute, den 28. November, viele Artikel zu reduzierten Preisen an. Welche Produkte sich im Online-Shop und in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd lohnen, klären wir in unserer Übersicht.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 28. November

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns einige Black-Week-Schnäppchen aufgefallen sind.

Gasgrill für 849 Euro. Hier können Kunden 29 Prozent sparen. Der 4-Brenner-Gasgrill S-418 bietet vier massive Edelstahlroste bei einer Hauptgrillfläche von 75,5 x 42,5 cm.

für 849 Euro. Hier können Kunden 29 Prozent sparen. Der 4-Brenner-Gasgrill S-418 bietet vier massive Edelstahlroste bei einer Hauptgrillfläche von 75,5 x 42,5 cm. Trekking-E-Bike für 999 Euro. Bei Aldi gerade 28 Prozent günstiger als sonst. Das E-Bike bietet ein unterstütztes Fahren von bis zu 120 km. Auch eine Schiebehilfe ist mit dabei.

für 999 Euro. Bei Aldi gerade 28 Prozent günstiger als sonst. Das E-Bike bietet ein unterstütztes Fahren von bis zu 120 km. Auch eine Schiebehilfe ist mit dabei. Falt-Mountain-E-Bike für 1,199 Euro. Um ganze 45 Prozent im Preis reduziert. Ausgestattet mit einem 250-Watt-Hinterradnabenmotor. Die Reichweite liegt bei bis zu 100 km.

für 1,199 Euro. Um ganze 45 Prozent im Preis reduziert. Ausgestattet mit einem 250-Watt-Hinterradnabenmotor. Die Reichweite liegt bei bis zu 100 km. Gaskamin für 299 Euro. Mehr als ein Drittel günstiger. Bietet wärmende, regulierbare Flammen. Der Durchmesser beträgt 45 cm.

für 299 Euro. Mehr als ein Drittel günstiger. Bietet wärmende, regulierbare Flammen. Der Durchmesser beträgt 45 cm. Gaming-PC für 2.499 Euro. Mit einem Intel-Core-i7-Prozessor und der Grafikkarte GeForce RTX 3080 LHR von Nvidia. 1 TB stehen als Speicherplatz bereit.

für 2.499 Euro. Mit einem Intel-Core-i7-Prozessor und der Grafikkarte GeForce RTX 3080 LHR von Nvidia. 1 TB stehen als Speicherplatz bereit. Kickertisch für 209 Euro. Um fast die Hälfte reduziert. Das Spielfeld kommt auf Abmessungen von 116 x 68 cm.

Neue Angebote bei Aldi Nord. (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

LED-Neon-Gartenstab für 9,99 Euro. Für innen und außen gedacht. Aldi Nord bietet verschiedene Modelle an.

für 9,99 Euro. Für innen und außen gedacht. Aldi Nord bietet verschiedene Modelle an. LED-Lichtbaum für 19,99 Euro. Kommt je nach Modell auf eine Höhe von 120 cm oder 150 cm. 200 LEDs stehen bereit.

für 19,99 Euro. Kommt je nach Modell auf eine Höhe von 120 cm oder 150 cm. 200 LEDs stehen bereit. LED-Lichterschlauch für 9,99 Euro. Bei der Lichtfarbe haben Kunden die Wahl zwischen Warmweiß und Bernsteinfarben. Der Lichterschlauch kommt auf eine Länge von 10 m.

für 9,99 Euro. Bei der Lichtfarbe haben Kunden die Wahl zwischen Warmweiß und Bernsteinfarben. Der Lichterschlauch kommt auf eine Länge von 10 m. LED-Eiskristallleuchte für 12,99 Euro. Kann innen oder außen verwendet werden. Vier Modelle stehen bereit.

für 12,99 Euro. Kann innen oder außen verwendet werden. Vier Modelle stehen bereit. 3D-Weihnachtsstern für 24,99 Euro. In roter, weißer und grauer Ausführung zu bekommen. Der Stern kommt auf einen Durchmesser von 95 cm.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

LED-Tannenbaum-Lichterkette für 9,99 Euro. Für innen und außen geeignet. Kunden haben die Wahl zwischen drei Modellen, die auf 120, 130 oder 180 LEDs kommen.

für 9,99 Euro. Für innen und außen geeignet. Kunden haben die Wahl zwischen drei Modellen, die auf 120, 130 oder 180 LEDs kommen. Weihnachtsanhänger-Sets für 2,49 Euro. Besteht aus bis zu sechs Einheiten. Zur weihnachtlichen Innenraum-Dekoration oder zum Verzieren von Geschenken geeignet.

für 2,49 Euro. Besteht aus bis zu sechs Einheiten. Zur weihnachtlichen Innenraum-Dekoration oder zum Verzieren von Geschenken geeignet. LED-Lichternetz für 7,99 Euro. Kommt auf Abmessungen von 320 x 150 cm. Warmweiß, Kaltweiß und Bernsteinfarben stehen zur Auswahl.

für 7,99 Euro. Kommt auf Abmessungen von 320 x 150 cm. Warmweiß, Kaltweiß und Bernsteinfarben stehen zur Auswahl. LED-Echtwachskerze für 9,99 Euro. Kommt auf eine Höhe von 30 cm bei einem Durchmesser von 10 cm.

für 9,99 Euro. Kommt auf eine Höhe von 30 cm bei einem Durchmesser von 10 cm. Adventskranz für 6,99 Euro. In Rot-Silber, Creme-Gold oder Sand gehalten. Vier Kerzen sind natürlich mit dabei. Der Durchmesser beträgt etwa 30 cm.

auf YouTube Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 21. November Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem einige Lampen aufgefallen sind.

Holz-Pendelleuchte für 89,99 Euro. Um ganze 62 Prozent reduziert. Die Leuchte verfügt über sechs LED-Strahler, die für warmweißes Licht sorgen. Auch an eine Backlight-Funktion hat der Hersteller gedacht.

für 89,99 Euro. Um ganze 62 Prozent reduziert. Die Leuchte verfügt über sechs LED-Strahler, die für warmweißes Licht sorgen. Auch an eine Backlight-Funktion hat der Hersteller gedacht. Deckenleuchte für 49,99 Euro. Bietet warmweißes Licht mit 3.000 K und 1.500 Lumen. Die Leuchte kommt auf Abmessungen von 80 x 20 x 6,5 cm.

für 49,99 Euro. Bietet warmweißes Licht mit 3.000 K und 1.500 Lumen. Die Leuchte kommt auf Abmessungen von 80 x 20 x 6,5 cm. Hängeleuchte für 99,99 Euro. Bei Aldi gerade um mehr als die Hälfte reduziert. Mit auffälligem Lampenschirm in Rauchglas-Optik. Für den Wohn-, Ess- oder Schlafbereich gedacht.

für 99,99 Euro. Bei Aldi gerade um mehr als die Hälfte reduziert. Mit auffälligem Lampenschirm in Rauchglas-Optik. Für den Wohn-, Ess- oder Schlafbereich gedacht. Deckenleuchte mit Kristalloptik für 59,99 Euro. Hier zahlen Kunden gerade 53 Prozent weniger. Das Licht ist stufenweise dimmbar und bietet bis zu 1.700 Lumen.

mit Kristalloptik für 59,99 Euro. Hier zahlen Kunden gerade 53 Prozent weniger. Das Licht ist stufenweise dimmbar und bietet bis zu 1.700 Lumen. Kickertisch für 319 Euro. Mit ausklappbaren Becherhalterungen an den Kopfseiten. Die Spielfeldecken sind hochgezogen. Spieler lassen sich einzeln austauschen.

für 319 Euro. Mit ausklappbaren Becherhalterungen an den Kopfseiten. Die Spielfeldecken sind hochgezogen. Spieler lassen sich einzeln austauschen. Ohrensessel für 269 Euro. In der Farbe Petrol gehalten. Kommt auf Abmessungen von 75 x 102 x 84,5 cm.

für 269 Euro. In der Farbe Petrol gehalten. Kommt auf Abmessungen von 75 x 102 x 84,5 cm. Neue Angebote bei Aldi Nord. (Bildquelle: Aldi Nord) Diese Angebote bietet Aldi Nord:

LED-Eiskristallleuchte für 12,99 Euro. Für innen und außen konzipiert. Verfügt über 30 biegbare, metallische Stränge, die je etwa 25 cm lang sind.

für 12,99 Euro. Für innen und außen konzipiert. Verfügt über 30 biegbare, metallische Stränge, die je etwa 25 cm lang sind. LED-Neon-Gartenstab für 9,99 Euro. Aldi Nord bietet mehrere Modelle an, wie einen Weihnachtsbaum oder Stern. Sie sind je 51 cm hoch.

für 9,99 Euro. Aldi Nord bietet mehrere Modelle an, wie einen Weihnachtsbaum oder Stern. Sie sind je 51 cm hoch. Weihnachtsstern für 24,99 Euro. Mit sechs warmweißen LEDs und einem Timer ausgestattet. Der Stern wird in zwei Farben angeboten und kommt auf einen Durchmesser von 95 cm.

für 24,99 Euro. Mit sechs warmweißen LEDs und einem Timer ausgestattet. Der Stern wird in zwei Farben angeboten und kommt auf einen Durchmesser von 95 cm. LED-Keramikdeko für 7,99 Euro. Zur Wahl stehen ein Haus, ein Haus mit Kamin, ein Haus mit Goldakzenten oder ein Stern.

für 7,99 Euro. Zur Wahl stehen ein Haus, ein Haus mit Kamin, ein Haus mit Goldakzenten oder ein Stern. Nussknacker für 12,99 Euro. Besteht aus Holz und kommt auf eine Höhe von etwa 38 cm. Aldi hat verschiedene Varianten im Programm.

für 12,99 Euro. Besteht aus Holz und kommt auf eine Höhe von etwa 38 cm. Aldi hat verschiedene Varianten im Programm. Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Windlichtsäulen-Set für 49,99 Euro. Für den Innen- und den geschützten Außenbereich gedacht. Die beiden Säulen sind nach oben hin geöffnet.

für 49,99 Euro. Für den Innen- und den geschützten Außenbereich gedacht. Die beiden Säulen sind nach oben hin geöffnet. Adventskranz für 6,99 Euro. Kommt auf einen Durchmesser von etwa 30 cm. Vier Kerzen liegen hier bereits mit im Paket.

für 6,99 Euro. Kommt auf einen Durchmesser von etwa 30 cm. Vier Kerzen liegen hier bereits mit im Paket. Premium-Rustic-Kerze für 2,99 Euro. Brennt fast 80 Stunden, der Durchmesser liegt bei 7,8 cm. Aldi Süd bietet verschiedene Farben an.

für 2,99 Euro. Brennt fast 80 Stunden, der Durchmesser liegt bei 7,8 cm. Aldi Süd bietet verschiedene Farben an. Weihnachts-Anhänger für 2,49 Euro. Zur weihnachtlichen Innenraum-Dekoration. Verschiedenste Sets stehen bereit.

für 2,49 Euro. Zur weihnachtlichen Innenraum-Dekoration. Verschiedenste Sets stehen bereit. LED-Lichterschlauch für 6,99 Euro. Kommt auf eine Länge von insgesamt 15 m und bietet 200 LEDS. Mit Memory- und Timer-Funktion.

für 6,99 Euro. Kommt auf eine Länge von insgesamt 15 m und bietet 200 LEDS. Mit Memory- und Timer-Funktion. Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 17. November Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem E-Kamine aufgefallen sind.

Elektro-Wandkamin für 589 Euro. Kostet sonst 649 Euro. Mit dimmbarem 3D-Flammeneffekt in vier Stufen ausgestattet. Der integrierte Heizlüfter und alle weiteren Funktionen lassen sich per Fernbedienung einstellen.

für 589 Euro. Kostet sonst 649 Euro. Mit dimmbarem 3D-Flammeneffekt in vier Stufen ausgestattet. Der integrierte Heizlüfter und alle weiteren Funktionen lassen sich per Fernbedienung einstellen. Elektrokamin für 429 Euro. Hier sparen Kunden 70 Euro. Die 3D-LED-Beleuchtung bietet 12 Farben, die sich ebenso wie die Zeitleistung und Helligkeit aus der Ferne einstellen lassen.

für 429 Euro. Hier sparen Kunden 70 Euro. Die 3D-LED-Beleuchtung bietet 12 Farben, die sich ebenso wie die Zeitleistung und Helligkeit aus der Ferne einstellen lassen. Handfunkgeräte-Set für 99,99 Euro. Um ein Drittel günstiger als sonst. Erlaubt eine Kommunikation über maximal 6 km. Die Betriebszeit gibt der Hersteller mit bis zu 18 Stunden an.

für 99,99 Euro. Um ein Drittel günstiger als sonst. Erlaubt eine Kommunikation über maximal 6 km. Die Betriebszeit gibt der Hersteller mit bis zu 18 Stunden an. Wildkamera-Set für 139 Euro. Im Online-Shop von Aldi um die Hälfte reduziert. Das Set besteht aus wetterfester Kamera mit Baumhalterung und 32-GB-Speicherkarte.

für 139 Euro. Im Online-Shop von Aldi um die Hälfte reduziert. Das Set besteht aus wetterfester Kamera mit Baumhalterung und 32-GB-Speicherkarte. Fernglas für 299 Euro. Gerade 33 Prozent günstiger zu bekommen. Das Fernglas von Bresser erlaubt eine achtfache Vergrößerung. Ein Nahfokus ab 3 m ist auch möglich.

für 299 Euro. Gerade 33 Prozent günstiger zu bekommen. Das Fernglas von Bresser erlaubt eine achtfache Vergrößerung. Ein Nahfokus ab 3 m ist auch möglich. Aufblasbarer Whirlpool für 369 Euro. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. 130 Düsen stehen bereit. Der Innendurchmesser beträgt 160 cm.

für 369 Euro. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. 130 Düsen stehen bereit. Der Innendurchmesser beträgt 160 cm. Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord) Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Küchenmaschine für 299 Euro. Die Alternative zum Thermomix bietet einen Mixbehälter, der auf ein Fassungsvermögen von 2,3 l kommt. Mehr zur Küchenmaschine in unserem Artikel.

für 299 Euro. Die Alternative zum Thermomix bietet einen Mixbehälter, der auf ein Fassungsvermögen von 2,3 l kommt. Mehr zur Küchenmaschine in unserem Artikel. Edelstahl-Wasserkocher für 19,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l. An einen herausnehmbaren Kalkfilter hat der Hersteller auch gedacht.

für 19,99 Euro. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l. An einen herausnehmbaren Kalkfilter hat der Hersteller auch gedacht. Pizzamaker für 29,99 Euro. Leistet bis zu 1.500 W. Eine Pizza ist nach 12 bis 15 Minuten fertig. Der Pizzamaker steht in zwei Farben bereit.

für 29,99 Euro. Leistet bis zu 1.500 W. Eine Pizza ist nach 12 bis 15 Minuten fertig. Der Pizzamaker steht in zwei Farben bereit. Doppel-Waffeleisen für 24,99 Euro. Back zwei große Waffeln gleichzeitig. Die Temperatur für den gewünschten Bräunungsgrad ist stufenlos einstellbar.

für 24,99 Euro. Back zwei große Waffeln gleichzeitig. Die Temperatur für den gewünschten Bräunungsgrad ist stufenlos einstellbar. Raclette-Grill für 59,99 Euro. Kostet eigentlich 134,99 Euro. Die Grillplatte ist abnehmbar, spülmaschinengeeignet und mit einer Antihaftversiegelung ausgestattet.

für 59,99 Euro. Kostet eigentlich 134,99 Euro. Die Grillplatte ist abnehmbar, spülmaschinengeeignet und mit einer Antihaftversiegelung ausgestattet. Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Samsung-Handy mit Jahrespaket für 159 Euro. Hier gibt es das Samsung Galaxy A04s mit Android 12 zusammen mit einem Tarif-Jahrespaket von Aldi Talk (12 GB LTE-Volumen).

für 159 Euro. Hier gibt es das Samsung Galaxy A04s mit Android 12 zusammen mit einem Tarif-Jahrespaket von Aldi Talk (12 GB LTE-Volumen). Thermo-Hygrometer-Set für 9,99 Euro. Zur Messung des Raumklimas in drei Zimmern. Kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden.

für 9,99 Euro. Zur Messung des Raumklimas in drei Zimmern. Kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden. Landhaus-Konsole für 79,99 Euro. Mit zwei Schubladen und einer zusätzlichen Ablagefläche unten. Die Weiß Konsole bietet Maße von 90 x 75 x 35 cm.

für 79,99 Euro. Mit zwei Schubladen und einer zusätzlichen Ablagefläche unten. Die Weiß Konsole bietet Maße von 90 x 75 x 35 cm. Aluguss-Großraumpfanne für 19,99 Euro. Für alle Herdarten inklusive Induktionsherde geeignet. Die Pfanne kommt auf einen Durchmesser von 28 cm und ein Fassungsvermögen von 4,8 l.

für 19,99 Euro. Für alle Herdarten inklusive Induktionsherde geeignet. Die Pfanne kommt auf einen Durchmesser von 28 cm und ein Fassungsvermögen von 4,8 l. Gusseisernes Kochgeschirr für 19,99 Euro. Kunden haben hier die Wahl zwischen einem innen und außen emaillierten Topf, einer Grill- und Bratpfanne.

für 19,99 Euro. Kunden haben hier die Wahl zwischen einem innen und außen emaillierten Topf, einer Grill- und Bratpfanne. Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 14. November Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem E-Bikes aufgefallen sind.

Trekking-E-Bike für 1.111 Euro. Das E-Bike gibt es mit einem satten Rabatt über 53 Prozent. Ein Hinterradmotor mit 250 Watt Leistung steht bereit. Die Reichweite liegt bei bis zu 90 km.

für 1.111 Euro. Das E-Bike gibt es mit einem satten Rabatt über 53 Prozent. Ein Hinterradmotor mit 250 Watt Leistung steht bereit. Die Reichweite liegt bei bis zu 90 km. Alu-E-Mountainbike für 1.111 Euro. Ebenfalls 53 Prozent günstiger als sonst. Die Reichweite wird hier mit bis zu 80 km angegeben. Der E-Motor leistet 250 Watt.

für 1.111 Euro. Ebenfalls 53 Prozent günstiger als sonst. Die Reichweite wird hier mit bis zu 80 km angegeben. Der E-Motor leistet 250 Watt. Alu-E-City-Bike für 999 Euro. Kostet eigentlich doppelt so viel. Das E-Bike für die Stadt bietet eine Reichweite von bis zu 90 km und besitzt eine Schiebehilfe.

für 999 Euro. Kostet eigentlich doppelt so viel. Das E-Bike für die Stadt bietet eine Reichweite von bis zu 90 km und besitzt eine Schiebehilfe. Beamer für 159 Euro. Immerhin 21 Euro günstiger als sonst gibt es den Philips-Beamer, der Bilder mit Full-HD-Auflösung projizieren kann. Zwei HDMI-Anschlüsse sind dabei.

für 159 Euro. Immerhin 21 Euro günstiger als sonst gibt es den Philips-Beamer, der Bilder mit Full-HD-Auflösung projizieren kann. Zwei HDMI-Anschlüsse sind dabei. Werkzeugkoffer für 99,99 Euro. Um mehr als die Hälfte reduziert. Im Aluminium-Koffer sind 101 Teile zu finden. Das Gewicht beträgt 13,6 kg.

für 99,99 Euro. Um mehr als die Hälfte reduziert. Im Aluminium-Koffer sind 101 Teile zu finden. Das Gewicht beträgt 13,6 kg. Profi-Werkbank für 299 Euro. Die Arbeitsplatte besteht aus Buchenholz, die Arbeitshöhe liegt bei 95 cm. Zwei Staufächer und drei kugelgelagerte Schubladen sind mit dabei.

für 299 Euro. Die Arbeitsplatte besteht aus Buchenholz, die Arbeitshöhe liegt bei 95 cm. Zwei Staufächer und drei kugelgelagerte Schubladen sind mit dabei. Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord) Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Terrassenheizstrahler für 149 Euro. Wärmt wird gezielt und ohne Streuverlust auf Sitzhöhe verteilt. Bis zu 6 kW an Leistung sind möglich.

für 149 Euro. Wärmt wird gezielt und ohne Streuverlust auf Sitzhöhe verteilt. Bis zu 6 kW an Leistung sind möglich. Feuerschale für 59,99 Euro. Kommt auf einen Durchmesser von 55 cm bei einer Höhe von 34 cm. Mit Brennstoffbehälter und Funkenschutzgitter.

für 59,99 Euro. Kommt auf einen Durchmesser von 55 cm bei einer Höhe von 34 cm. Mit Brennstoffbehälter und Funkenschutzgitter. Glühweinwärmer für 49,99 Euro. Auch zum Einkochen von Obst und Gemüse geeignet. Das Fassungsvermögen beträgt 16 l.

für 49,99 Euro. Auch zum Einkochen von Obst und Gemüse geeignet. Das Fassungsvermögen beträgt 16 l. LED-Tageslichtleuchte für 17,99 Euro. Kaltweißes, neutralweißes und warmweißes Licht lässt sich einstellen. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar.

für 17,99 Euro. Kaltweißes, neutralweißes und warmweißes Licht lässt sich einstellen. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar. Nähmaschine für 129 Euro. Bei Aldi Nord ist die Maschine des Traditionsherstellers Singer gerade 63 Prozent günstiger im Angebot.

für 129 Euro. Bei Aldi Nord ist die Maschine des Traditionsherstellers Singer gerade 63 Prozent günstiger im Angebot. Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Aluguss-Grillpfanne für 16,99 Euro. Kommt auf Maße von 28 x 28 cm und wird bei Aldi Süd in zwei Varianten angeboten.

für 16,99 Euro. Kommt auf Maße von 28 x 28 cm und wird bei Aldi Süd in zwei Varianten angeboten. LED-Arbeitsstrahler für 29,99 Euro. Kann eine Fläche von 7 x 7 m in tageslichtweißer Farbe anstrahlen. Für Innen- und Außenbereiche gedacht.

für 29,99 Euro. Kann eine Fläche von 7 x 7 m in tageslichtweißer Farbe anstrahlen. Für Innen- und Außenbereiche gedacht. Schraubendreher- und Bit-Set für 19,99 Euro. Verschiedene Schraubendreher, Bits und Stecknüsse stehen hier im Set zur Verfügung. 100 Teile liegen im Paket.

für 19,99 Euro. Verschiedene Schraubendreher, Bits und Stecknüsse stehen hier im Set zur Verfügung. 100 Teile liegen im Paket. Klapptritt für 24,99 Euro. Verfügt über zwei Stufen und ist für den Innenbereich gedacht. Die maximale Belastung liegt bei 150 kg.

für 24,99 Euro. Verfügt über zwei Stufen und ist für den Innenbereich gedacht. Die maximale Belastung liegt bei 150 kg. Staffelei für 14,99 Euro. Für Leinwände mit einer Höhe von bis zu 110 cm gedacht. Zusammengeklappt kommt die Staffelei auf Abmessungen von 58 x 150 cm.

