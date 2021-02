In Assassin's Creed Valhalla könnt ihr mit dem heutigen Patch 1.1.2 noch mehr von dem tun, was einen eben Wikinger ausmacht. Neben den neuen Flussraubzügen gibt es neue Skills und jede Menge Bugfixes.

Da Wikinger, die etwas auf sich halten, Dörfer und Städte plündern, gibt es in Assassin's Creed Valhalla endlich Nachschub. Seit heute könnt ihr den Patch herunterladen, da dieser Teil des Julfestes ist, stehen die neuen Spielinhalte allen kostenlos zur Verfügung. Außerdem gibt es weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlenen.

Flussraubzüge: Der neue Modus in Patch 1.1.2

Die Flussraubzüge sind ein neuer Modus in Assassin's Creed Valhalla. Auf drei neuen Karten dürft ihr mit eurer Mannschaft auf Plünderfahrt gehen. Es warten neue Ausrüstung und andere Belohnung sowie weitere Herausforderungen auf Eivor und den Rabenclan.

Neue Fähigkeiten und Fertigkeiten

Patch 1.1.2 bringt auch eine paar neue aktive und passive Skills mit. Es gibt drei neue auffindbare Fähigkeiten:

Berserkerfalle: Binde eine Falle mit sinnestäuschendem Pulver an deinen Pfeil. Jede Bewegung in der Nähe löst die Falle aus. Überrasche ahnungslose Gegner!

Binde eine Falle mit sinnestäuschendem Pulver an deinen Pfeil. Jede Bewegung in der Nähe löst die Falle aus. Überrasche ahnungslose Gegner! Schlachtruf: In plötzlicher Raserei stößt Eivor einen markerschütternden Schrei aus, wird stärker und lässt Gegner in der Nähe vor Angst rückwärts taumeln, was ihre Angriffe unterbricht.

In plötzlicher Raserei stößt Eivor einen markerschütternden Schrei aus, wird stärker und lässt Gegner in der Nähe vor Angst rückwärts taumeln, was ihre Angriffe unterbricht. Schulterstoß: Eivor führt einen Schulterstoß aus, der Gegner zurückwirft und Gegenstände zerstört.

Unter den Fertigkeiten findet ihr nun noch mehr Auswahl:

Leichenträger: Trage automatisch eine Leiche, nachdem du ein Attentat durchgeführt hast.

Trage automatisch eine Leiche, nachdem du ein Attentat durchgeführt hast. Meuchlergrätsche: Rutsche in Gegner hinein, während du sprintest, um sie ins Straucheln zu bringen.

Rutsche in Gegner hinein, während du sprintest, um sie ins Straucheln zu bringen. Mächtiger Ruderschlag: Gib dem Langschiff auf Kosten der Ausdauer einen Beschleunigungsschub.

Gib dem Langschiff auf Kosten der Ausdauer einen Beschleunigungsschub. Pfeilsammler: Eivor hat eine größere Chance, Pfeile von Bogenschützen zu plündern.

Eivor hat eine größere Chance, Pfeile von Bogenschützen zu plündern. Kampfbereit: Starte jeden Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld.

Starte jeden Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Langschiff-Schildwall: Die Besatzung wird gemeinsam mit dir die Schilde erheben, wenn du das Kommando über das Langschiff hast.

Weitere Patch-Details

Eine Vielzahl an Bugs von Quests und Weltereignissen wurde behoben, außerdem wurde die allgemeine Performance und Stabilität verbessert. Welche vielen kleinen Updates sich in dem Patch finden, könnt ihr in den Patch-Notes genau nachlesen.

Der Patch ist seit dem 16. Februar 2021 verfügbar und hat folgende Downloadgrößen:

Xbox Series X|S: ca. 19,53 GB

Xbox One: ca. 15,27 GB

PlayStation 5: ca. 11,18 GB

PlayStation 4: ca. 10,23 GB

PC: ca. 18,04 GB

Spieler von Assassin's Creed Valhalla dürfen dieses Jahr noch zwei weitere kostenlose Inhaltsupdates erwarten. Außerdem wird es zwei große kostenpflichtige Erweiterung geben, die Erste soll noch im Frühling 2021 erscheinen.