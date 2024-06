Fußball heute: Borussia Dortmund – Real Madrid im Live-Stream & TV | kostenlose Übertragung

Heute, am Samstag, den 1. Juni, steigt das Champions-League-Finale. Borussia Dortmund trifft auf Real Madrid. Schafft der BVB das Unmögliche? Ihr könnt heute Abend beim Endspiel der Königsklasse zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid im Live-Stream und TV dabei sein. Wo gibt es die Übertragung und ab wann kann man einschalten?

Anders als bei den bisherigen Spielen der Champions-League-Saison benötigt ihr kein kostenpflichtiges Abonnement, um bei der Übertragung heute einzuschalten. Das Spiel zwischen dem BVB und Real Madrid wird im Free-TV und kostenlos im Live-Stream von ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 19:25 Uhr. Falls ihr ZDF nicht empfangen könnt oder keinen Fernseher habt, schaltet kostenlos und legal zum Fußball-Live-Stream in der ZDF-Mediathek ein (zum Live-TV). Das funktioniert im Browser sowie über die ZDF-App auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV und vielen weiteren Geräten. Daneben ist der Free-TV-Sender auch in HD-Qualität in den Gratis-Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV enthalten (zum Sender bei Zattoo / zum Sender bei Waipu.TV).

Champions League Finale heute: Borussia Dortmund – Real Madrid im Live-Stream & Free-TV bei ZDF & DAZN

Der Anstoß zum Finalspiel in der Königsklasse erfolgt um 21:00 Uhr. Wer ein Abonnement beim Sport-Streaming-Dienst DAZN hat, kann auch dort zur Übertragung des BVB-Spiels heute Abend einschalten. Voraussetzung ist die „Unlimited“-Option (bei DAZN ansehen).

Wer zeigt das Champions-League-Finale heute? Fußball-Fans können kostenlos und ohne Abonnement im Free-TV oder online bei ZDF einschalten.

Der Anpfiff zum Endspiel steigt um 21:00 Uhr. Wo wird gespielt? Ausgetragen wird das Finale im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb im Londoner Wembley-Stadion. Dort wurde das Finale bereits im Jahr 2013 ausgetragen, als der BVB dem FC Bayern München unterlegen ist. 80.000 Fußball-Fans werden im Stadion erwartet, dazu reisen Tausende Anhänger des BVB und Real Madrid ohne Ticket in die englische Hauptstadt.

Kann man auch bei Amazon Prime einschalten? Amazon Prime zeigt zwar Spiele der Champions League, das Finale der Saison 2023/24 heute steht aber nicht auf dem Programm.

Borussia Dortmund vs. Real Madrid: Finale in der Königsklasse 2024

Borussia Dortmund hat heute die Gelegenheit, das zweite Mal nach 1997 die Trophäe in der Königklasse zu gewinnen. Gegen Real Madrid aus Spanien geht der Bundesligist jedoch als klarer Außenseiter ins Spiel. Das sind die bisherigen Finalteilnahmen deutscher Mannschaften in der Champions League:

1996/97: Borussia Dortmund - Juventus Turin 3:1 (Olympiastadion in München)

- Juventus Turin 3:1 (Olympiastadion in München) 1998/99: Manchester United - FC Bayern München 2:1 (Camp Nou in Barcelona)

Manchester United - 2:1 (Camp Nou in Barcelona) 2000/01: FC Bayern München - FC Valencia 1:1 n. V., 5:4 i. E. (Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand)

- FC Valencia 1:1 n. V., 5:4 i. E. (Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand) 2001/02: Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (Hampden Park in Glasgow)

Real Madrid - 2:1 (Hampden Park in Glasgow) 2009/10: Inter Mailand - FC Bayern München 2:0 (Estadio Santiago Bernabéu in Madrid)

Inter Mailand - 2:0 (Estadio Santiago Bernabéu in Madrid) 2011/12: FC Chelsea - FC Bayern München 1:1 n. V., 4:3 i.E. (Fußball-Arena in München)

FC Chelsea - 1:1 n. V., 4:3 i.E. (Fußball-Arena in München) 2012/13: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (Wembley-Stadion in London)

- 2:1 (Wembley-Stadion in London) 2019/20: FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 (Estádio da Luz in Lissabon)

- Paris Saint-Germain 1:0 (Estádio da Luz in Lissabon) 2023/24: Borussia Dortmund - Real Madrid (am 1. Juni im Wembley-Stadion in London)

Beide Teams trafen in Pflichtspielen bereits 14 Mal aufeinander. Madrid setzte sich 6 Mal als Sieger durch, der BVB 3 Mal. Zuletzt stand man sich in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2917 gegenüber, als die „Königlichen“ beide Spiele mit 3:1 und 3:2 für sich entschieden. Den letzten Dortmund-Sieg gab es im Champions-League-Viertelfinale 2014. Damals setze man sich vor heimischen Publikum mit 2:0 durch, schied aber wegen einer 0:3-Niederlage im Hinspiel aus.

Real Madrid hat im Turnierverlauf bereits die deutschen Vertreter RB Leipzig und Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen, der BVB besiegte den Stadtrivalen Atlético Madrid im Viertelfinale. So sah der Weg bei der Teams durch die K.o.-Runde aus:

Real Madrid

Achtelfinale – RB Leipzig: 1:0, 1:1

Viertelfinale – Manchester City: 3:3, 5:4 n. E.

Halbfinale – FC Bayern München: 2:2, 2:1

Borussia Dortmund

Achtelfinale – PSV: 1:1, 2:0

Viertelfinale – Atlético Madrid: 1:2, 4:2

Halbfinale – Paris Saint-Germain: 1:0, 1:0

