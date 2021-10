Kaum wurde das erste größere Service-Update von iOS 15 für iPhone und iPad veröffentlicht, schon kündigt Apple die nächste Versionsnummer an. Doch welche neuen Features stecken eigentlich im kommenden Update auf iOS 15.2? Die Antwort wird nicht nur Datenschützer freuen.

Nur wenige Tage nach dem Release von iOS 15.1 folgt die Ankündigung von iOS 15.2 beziehungsweise iPadOS 15.2. Entwickler erhielten in den letzten Stunden bereits die erste Beta-Version der beiden System-Updates und können das eine und andere neue Feature bestätigen (Quelle: MacRumors).

Apples neue iPhone-Features in iOS 15.2

Was steckt also in der kommenden Aktualisierung für iPhone und iPad? Da wären zum Beispiel:

App-Datenschutzbericht: Mit iOS 15.2 hält Apple sein Versprechen und führt den schon auf der WWDC gezeigten Datenschutzbericht für Apps ein. Dank des Features können Nutzerinnen und Nutzer sehen, wie oft Apps in den letzten sieben Tagen auf ihre sensiblen Daten wie Standort, Fotos, Mikrofon, Kamera, und Kontakte zugegriffen haben. Ebenso sind die Webseiten und Internet-Adressen ersichtlich, die Apps im Hintergrund kontaktieren und auch erfahren wir, wie oft der Zugriff erfolgte.

Notruf SOS: Der automatische Notfall-Anruf wurde mit iOS 15.2 entsprechend aktualisiert. Anwender können jetzt nämlich die Seitentaste mehrmals schnell drücken, um einen solchen Anruf auszulösen, oder die Seitentaste und die Lautstärketaste zusammen gedrückt halten. Gleichfalls gibt's nun einen längeren Countdown von acht Sekunden, bevor der Anruf getätigt wird. Zuvor waren es nur 3 Sekunden, was wohl zu kurz war, im Angesicht einer versehentlichen Auslösung.

Benachrichtigungszusammenfassung: Diese erhält nun ein neues Aussehen mit einer kartenähnlichen Ansicht. Dies soll es einfacher machen, auf einen Blick zu sehen, was in der Zusammenfassung am Ende wirklich alles enthalten ist.

Mit iOS 15.1 spendierte Apple zuletzt iPhones und iPads die im Video gezeigte SharePlay-Funktion:

Möglicher Release-Zeitraum für iOS 15.2?

Stellt sich jetzt noch die Frage: Wann können wir mit einem Release von iOS 15.2 rechnen? Leider lässt sich dies im Hinblick auf die Historie nicht pauschal beantworten. Aber seht selbst:

iOS 14.2: 5. November 2020

iOS 13.2: 28. Oktober 2019

iOS 12.2: 25.März 2019

iOS 11.2: 2. Dezember 2017

iOS 10..2: 12. Dezember 2016

Ergo: In den letzten Jahren erschien das .2-Update frühestens Anfang November und spätestens im März des Folgejahres. Wenn wir einen Tipp abgeben müssten: Irgendwann im Dezember könnte es noch so weit sein. Bis zum Frühjahr werden wir wohl hoffentlich nicht warten müssen.